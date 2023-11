Ocho años depués de 'Los juegos del hambre: Sinsajo - Parte 2', llega esta precuela que vendría a ser para 'Los juegos del hambre' lo mismo que 'La amenaza fantasma' (1999) para 'Star Wars': narra los orígenes del principal villano de la saga, que lo llevaron a convertirse en tal cosa. Pero, a diferencia de Anakin Skywalker, Coriolanus Snow siempre fue un personaje tangencial y por tanto sus acciones no exigían contextualización; la que aquí se nos ofrece, además, es tan forzada y poco convincente que carece de sentido.

La nueva película ofrece más dosis de peinados y atuendos ridículos, de personajes de nombre absurdo y de torneos a vida o muerte que convirtieron sus antecesoras en un éxito. También escenifica un aburrido romance entre el tal Snow y una muchacha empeñada en expresarse cantando. Lo que no proporciona es una historia sustancial o capaz de generar suspense, ni escenas de acción mínimamente vistosas -su versión de los juegos mismos es un sopor-, ni, sobre todo, un centro de atención dotado de una décima parte del carisma que Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) derrochaba en esos títulos previos. Y durante dos horas y media, asimismo, se muestra incapaz de dar explicaciones oportunas ni sobre su protagonista ni sobre la sangrienta competición que le da título. Podría decirse que solo es recomendable para los fans más acérrimos de no ser porque, seguramente, no los satisfará ni a ellos.