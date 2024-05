Hay algo entrañable en la decisión de Meg Ryan de escribir, dirigir y protagonizar una película con el molde de las comedias románticas que, entre finales de los 80 y los 90, la convirtieron en una estrella ('Algo para recordar', 'Tienes un e-mail'). 'Lo que sucede después', sobre dos antiguos amantes que se reencuentran en un aeropuerto en Navidad durante una tormenta de nieve, esquiva voluntariamente la actualización, la reinterpretación o cualquier tonalidad de ironía en su rescate de aquellas películas que solían apoyarse en el carisma de la pareja protagonista, la calidez y, sobre todo, el diálogo inspirado.

En su segundo largometraje como directora, Meg Ryan no aprueba en todas esas cosas. La pareja protagonista funciona. La química entre David Duchovny y ella es evidente, y se agradece que, al contrario de lo que sucede en la mayoría de comedias románticas recientes ('Cualquiera menos tú', 'Lo que sé de ti'), los personajes estén en sus 60. Y, aunque flirtea peligrosamente con lo cursi, Ryan se permite en su película algunos toques de realismo mágico ingeniosos y atractivos. Sin embargo, aunque en 'Lo que sucede después' hay algunos momentos inspirados y algunos diálogos emotivos (sobre las cosas no dichas, sobre el paso del tiempo, sobre la relación entre padres e hijos), la película de Meg Ryan no tiene ni el carisma ni el brillo en la escritura de las comedias románticas a las que la cineasta rinde su sincero homenaje.