'Misión Imposible: Sentencia final': Tom Cruise, nuestro señor

'Misión Imposible: Sentencia final' Dirección: Christopher McQuarrie Intérpretes: Tom Cruise, Hailey Atwell, Simon Pegg, Esai Morales Año: 2025 Estreno: 22 de mayo de 2025 ★★★

Podría decirse que esta octava entrega de 'Misión Imposible' lanza piedras contra su propio legado de no ser porque, en realidad, jamás se ha preocupado realmente por construir tal cosa. El motor de la saga, después de todo, nunca han sido nuestras conexiones emocionales con sus personajes -su héroe mismo, Ethan Hunt (Tom Cruise), es un agente secreto increíblemente bien entrenado, y ya-, ni un relato general cohesionado y resonante a nivel temático. Sin embargo, 'Sentencia final' se empeña en adjucarse tales cualidades al tiempo que racanea con el que siempre ha sido el ingrediente esencial de la serie: secuencias de acción asombrosas. Eso, claro, no significa que la película no incluya ese tipo de momentos de espectáculo. En concreto, incluye dos: una secuencia submarina sin diálogos de deslumbrante belleza coreográfica y una persecución aérea entre biplanos que hay que ver para creer, aunque lo cierto es que quien haya prestado cierta atención a la camapaña promocional de la película ya la tendrá más o menos vista.

Por lo demás, es tan abultadado el porcentaje de sus casi tres horas de metraje consistente en larguísimos intercambios de diálogos durante los que la película se explica a sí misma verbalizando una y otra vez cuál es la misión y lo que hay en juego con ella que, de haber sido sometida a un trabajo de edición sensato, podría haber durado una perfecta hora y media. En cambio, el relato que nos cuenta es una maraña incomprensible, en parte porque subtramas enteras resultan ser prescindibles y varios cabos narrativos acaban quedando sueltos. Como su inmediata predecesora en la saga, esta entrega nos muestra a Hunt enfrentándose contra una inteligencia artificial maligna, y lo cierto es que por momentos da la sensación de haber sido escrita por una.

Premio honorífico

En todo caso, aquí la historia cuenta mucho menos que la autorreferencia. Desde el principio, 'Sentencia final' va encadenando autocomplacientes alusiones a la trayectoria de la saga a través de inesperados cameos, explicaciones innacesarias sobre misterios que las entregas previas dejaron por resolver y el tipo de montajes recopilatorios que se verían durante la entrega de un premio honorífico a Hunt. De hecho, la película misma funciona como uno de esos galardones. No solo retrata al personaje como un inconfundible Mesías, sino que aquellas de sus escenas en las que Cruise ni corre ni desafía la muerte ni habla del peligro que corre la humanidad las pasa escuchando cómo el resto de personajes le dedican mayestáticos elogios por su heroicidad, su bonhomía y su pelazo.

No está claro si el actor dejará o no de protagonizar 'Misión Imposible', pero más le vale: como siga dándose a sí mismo palmaditas en la espalda, se reventará el omóplato.