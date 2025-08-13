Crítica de 'Materialistas': casamentera busca amor

'Materialistas' Dirección: Celine Song Intérpretes: Dakota Johnson, Pedro Pascal, Chris Evans Año: 2025 Estreno: 14 de agosto de 2025 ★★

Dakota Johnson interpreta en 'Materialistas' a una 'matchmaker'; es decir, llanamente, una casamentera. Se cita con potenciales clientas y les busca la pareja adecuada. Los requisitos del buen candidato es que sea alto, tenga cabello y dinero, unos 500.000 dólares al año. A veces sale bien y se casan, con lo que en la empresa para la que trabaja lo celebra por todo lo alto. A veces sale mal, con violencia de por medio. Un trabajo que daría para una comedia rosada a lo Julia Roberts se convierte en manos de Celine Song en una comedia dramática, romántica y con aristas. El problema es que nada le acaba de funcionar a la directora.

Las expectativas ante el segundo filme de un cineasta que ha triunfado con el primero son siempre más altas. 'Vidas pasadas', la anterior cinta la coreana-canadiense Celine Song, funcionó de maravilla. 'Materialistas' es más ambiciosa en todo -tema, presupuesto y reparto (Johnson, Pedro Pascal y Chris Evans)-, pero los resultados son inferiores a los de aquel filme un poco sobrevalorado.

Song barniza lo que en el fondo es una comedia romántica, tanto en la relación de la protagonista con uno y otro de sus 'partenaires', el pobre Evans y el megarrico Pascal, con aspectos más oscuros. Así, para ella trabajar de casamentera es como hacerlo en una funeraria o una aseguradora. Pero el filme es también demasiado esquemático: Evans comparte piso con un tipo que deja los preservativos usados en el suelo y Pascal vive en un ático de lujo en Tribeca valorado en 12 millones. No estaría de más algo de sutileza. Dakota Johnson, que defiende bien su personaje, frío y calculador, es lo mejor de este intento no logrado de deconstrucción de la comedia romántica.