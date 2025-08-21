'El regreso de Ulises': salvada por los actores

'El regreso de Ulises' Director: Uberto Pasolini. Intérpretes: Juliette Binoche, Ralph Fiennes, Charlie Plummer y Ángela Molina Año: 2025 Estreno: 22 de agosto de 2025 ★★★

Mientras nos preparamos para el estreno en 2026 de la esperada 'The Odyssey', la (seguramente muy ambiciosa) versión de Christopher Nolan de 'La Odisea' de Homero, se estrena en España una versión intimista, casi de cámara, del célebre poema épico. La dirige el director y productor italiano Uberto Pasolini y parte del regreso de Ulises (Ralph Fiennes) a Ítaca tras una ausencia de 20 años. Están allí su esposa Penélope (Juliette Binoche), que no ha querido casarse con otro hombre, y su hijo Telémaco (Charlie Plummer).

'El regreso de Ulises' supone el reencuentro en pantalla de Binoche y Fiennes casi 30 años después de 'El paciente inglés' (1996), y es la tercera vez que trabajan juntos. La interpretación de ambos actores –y el atractivo de ver una vez más en pantalla a una pareja cinematográfica mítica– es lo mejor de la película de Uberto Pasolini. Tanto es así, que 'El regreso de Ulises' se mueve en el delicado terreno de la película redimida por sus actores. Binoche y Fiennes están imponentes en sus respectivas encarnaciones de la templanza y la culpa. Aunque me atrevería a decir que es más una cuestión de presencia (esos rostros atravesados por la historia del cine) que de trabajo interpretativo. No porque estén mal, que no lo están, sino porque se mueven en registros que ya les conocemos. Ellos son el único asidero de una película muy poco interesante a nivel formal, con una dirección artística pobre y algo acartonada.