'Expediente Warren: El último rito': un cierre sin brillo
Desirée de Fez
'Expediente Warren: El último rito'
Dirección: Michael Chaves
Intérpretes: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Mia Tomlinson, Ben Hardy, Steve Coulter, Beau Gadsdon, Kíla Lord Cassidy y John Brotherton
Año: 2025
Estreno: 5 de septiembre de 2025
★★★
'Expediente Warren: El último rito' es la décima entrega de la franquicia inaugurada hace más de una década con 'Expediente Warren: The Conjuring' (2013), la cuarta de su saga principal. También es la décima parte de una franquicia hecha por gente que sabe de películas de terror. El primero, James Wan, uno de sus creadores, director de las dos primeras y figura clave del cine de género. Con ese historial y ese equipo, muy mal se tienen que dar las cosas para que las películas de la franquicia no sean efectivas.
'Expediente Warren: El último rito', título que, en teoría, cierra la tetralogía abierta con 'The Conjuring', tiene cosas buenas. La primera, una dirección artística finísima que hace verosímil la idea de que el mal está encerrado en un espacio concreto (la casa de la familia Smurl). La segunda, la capacidad de Michael Chaves, su director, para concebir buenas 'set pieces' de terror. Hay, al menos, un par: la del probador y la de muñeca que gatea. Y una tercera, constante en la franquicia, un dominio del arte del susto.
Pero, como cierre de la saga, es insuficiente. Por un lado, le falta alguna escena memorable, a la altura de un fin de saga. Por otro, la decisión de dar tanta importancia a la historia familiar de los Warren no funciona ni a nivel narrativo (la alternancia entre la vida de los parapsicólogos y el caso de los Smurl es torpe, todo se eterniza) ni a nivel conceptual: ¿Para qué dar tanto espacio al pasado y al trauma de los Warren si apenas han tenido peso en el resto de la saga?
