Estrenos de cine
Crítica de 'Small things like these': un inmenso Cillian Murphy frente al yugo religioso
Nando Salvà
'Small things like these'
Director: Tim Mielants
Intérpretes: Cillian Murphy, Eileen Walsh, Michelle Fairley, Emily Watson
Año: 2024
Estreno: 19 de septiembre de 2025
★★★
Las Lavanderías de la Magdalena fueron instituciones financiadas y administradas a medias entre el estado irlandés y la Iglesia Católica en las que, desde mediados del siglo XVIIII y hasta 1996, fueron encarceladas y maltratadas -y a menudo despojadas de sus bebés- alrededor de 30.000 mujeres que el clero consideraba descarriadas o de mal vivir. Adaptación del aclamado relato de Claire Keegan, la nueva película de Tim Mielants reflexiona sobre el riesgo que entraña hacer lo correcto y el peligro que supone no hacerlo a través de la mirada de un hombre que, en las navidades de 1985, descubre lo que sucede en el interior del convento de su localidad y debe decidir entre quedarse callado o arriesgarse a perderlo todo -su trabajo, su reputación, el bienestar de su mujer y sus cinco hijas- enfrentándose a las poderosas monjas que han comprado el silencio de toda la comunidad.
Con ese fin, rentabiliza al máximo a su actor protagonista, Cillian Murphy, que se sirve principalmente de silencios elocuentes y gestos sutiles para transmitir tanto el tumulto que recorre la mente de su personaje como la inmensa carga que su alma soporta. Su impecable trabajo es la principal baza de una película que, por otra parte, no llega a imprimir su relato de suficiente tensión dramática, y que corre el riesgo de trivializar la terrible realidad que rememora a través del trazo grueso al que recurre para retratar a la autoridad religiosa.
Suscríbete para seguir leyendo
- Agrede a su cuñado por una disputa laboral y se corta el cuello en el parking del Carrefour de Sant Joan
- Alicante activa el proyecto para construir un millar de viviendas en la Albufereta tras 34 años de espera
- El Ayuntamiento de Alicante desaloja los asentamientos ilegales en los PAU 1 y 2 y Rabasa tras las quejas vecinales
- Los patinetes y las bicis ya están implicados en más accidentes laborales que las furgonetas en la Comunidad Valenciana
- Los bomberos dan por controlado el incendio de Fontcalent tras afectar a nueve hectáreas de matorral
- Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Asturias: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
- 1423 (quiero morir) CD9' (padres cerca): los códigos secretos de los adolescentes en redes sociales
- Muere ahogada una mujer de 78 años en una playa de El Campello