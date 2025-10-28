Hamnet: elixir del séptimo arte

‘Hamnet’ se estrenó este lunes en España en el marco de la a 70ª edición de Seminci, una proyección que agotó las butacas del teatro Calderón y el auditorio Miguel Delibes de Valladolid. La esperada adaptación de la novela de Maggie O’Farrell al cine no dejaba de tener dificultades lógicas que Chloé Zhao ha sabido interpretar y sortear. La primera y la más lógica, los tiempos de una novela frente a los tiempos de un filme: la elección de una narración lineal frente a la estructura fragmentada y alterna de la novela (que permite al lector entrar y salir entre los momentos de duelo y los de felicidad) podía suponer un patinazo si no fuera porque Zhao entiende muy bien que el poder de su medio es el de las imágenes y porque el guion lo firma, además de la directora, la propia O’Farrell.

Mano a mano han hilado los tiempos del Hamnet literario al fílmico cambiando el ritmo del relato de forma necesaria: aquí nos sentamos siendo conscientes de lo que va a ocurrir (en el caso de los lectores) o sin conocer absolutamente nada del desenlace, del porqué del título, de a dónde puede llegar el dolor de Agnes, de quién es ese preceptor de latín y qué hace en el Londres de la peste… ambos espectadores se rinden ante la interpretación de Jessie Buckley (Agnes Shakespeare), y a través de ella se sucede, se entiende -y también se siente- el resto. Sin desmerecer al conjunto del reparto, con un acertadísimo Jacobi Jupe como Hamnet y un Paul Mescal que se corona en esta interpretación como el 'compañero perfecto', lo de Buckley es una muestra de cómo aplicar una interpretación coral en un mismo personaje, de cómo transmitir la euforia de los momentos cumbre de felicidad de la protagonista hasta aquellos de máxima tristeza, dolor y desesperación. Una interpretación magistral, a la altura de la memoria de Agnes Hathaway —conocida también como Anne, según la creencia popular— y de todas las mujeres que, a lo largo de la historia, han sostenido la casa y el trabajo de cuidados en el espacio privado para que otros triunfaran en el público.

Las imágenes juegan un papel fundamental en todo este proceso de acompañamiento al personaje de Agnes, su relación con William Shakespeare y el duelo por un hijo. Así, lo que en el libro son recuerdos hilados, aquí son bosques vivos o bosques representados en la escenografía de un teatro londinense; una casa llena de vida frente a una casa con menos camas, una casa vacía. No es casualidad tampoco que previo al final la esperada casa de los sueños solo tenga importancia en la escena desde el exterior y se centre en el jardín; ni siquiera a Agnes le importa esa casa. En este contexto de dolor, rencor e incomprensión ante la pérdida el desenlace del libro y la película no difieren; Zhao y O’Farrell han construido una película bellísima que nos reconcilia con el poder del arte para guardar la memoria de aquello que no queremos ver morir del todo.