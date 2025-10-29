La cronología del agua: todo lo que puede un cuerpo

Kristen Stewart ha llevado a escena la historia de supervivencia de Lidia Yuknavitch en una ópera prima que se sostiene sobre una premisa: “Todo lo que ocurre en la escritura es cierto. Pero ocurre en otro cuerpo”. Esta frase del guion podría resumirse también en las palabras de la escritora y poeta feminista Hélène Cixous: “Escribe tú misma. Tu cuerpo debe hacerse oír”.

La primera película de Stewart, adaptación homónima de ‘La cronología del agua’ hereda el pensamiento de que el cuerpo de las mujeres es territorio simbólico, político y narrativo. Las imágenes del filme beben de esta premisa y la siguen a lo largo de todo el metraje.

Yuknavitch se refugió en la escritura durante toda su vida debido a un padre que empezó violando a su hermana y la acabó agrediendo sexualmente también a ella, hasta que una beca debido a sus increíbles marcas en natación la ayudan a escapar. Pero la herida del abuso no se cura con escritos íntimos o con el silencio, debe ser contada para encajar el golpe, para sostenerse con las demás y observarse desde afuera de la piscina, flotando.

La cronología del agua / -

La adaptación de La cronología del agua se apoya en la misma estructura fragmentaria que utilizó Yuknavitch en su libro, y si bien la historia habría sido más sencilla de apoyarse en otro tipo de arquitectura, el objetivo más que notable de la directora no es el de construir un biopic dramático para ver el domingo de sobremesa, sino trasladarnos de forma más poética a la tesis de la novela. Las agresiones intrafamiliares pero, también, las estructurales. El peso y trauma que deja el abuso sexual, cuya gravedad es siempre, en cualquier contexto y situación, imperdonable. Desde el castigo vejatorio pero aparentemente nimio de un entrenador hasta las violaciones reiteradas en el ámbito intrafamiliar, donde más ocurren y donde más se silencian. Según Save the Children, en ocho de cada diez casos de abusos sexuales contra la infancia el agresor es una persona del entorno familiar o conocida.

Fotograma de La cronología del agua. / -

El viaje y metraje en el que acompañamos a Yuknavitch -interpretada por una desgarradora Imogen Poots- hasta su madurez personal y profesional es largo y esto se refleja en el metraje. Quizá condensar el tránsito desde la mudez de la infancia hasta el grito de una escritora que ayuda a otros a contar sus heridas habría resultado precipitado en hora y media. La misma directora ha contado que "quería hacer una película sobre el proceso". Tal vez por eso el collage visual del inicio necesita ese desarrollo posterior para cobrar sentido. Puede ser imperfecta, pero es una ópera prima interesantísima.

La película muestra estas agresiones desde un punto de vista brillante porque lo hace apoyándose en una visión feminista y concienciada. Stewart se ha alejado muy a propósito de romantizar estas violencias o la herida que dejan dejando a las espectadoras una clara sensación: La cronología del agua es cierta. Ha ocurrido en muchos cuerpos.