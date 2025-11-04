'Los domingos': la gravedad y la gracia de Alauda Ruiz de Azúa
La renuncia en las obras de la cineasta toma cariz genealógico; la ambivalencia y la tensión que existe entre la libertad y el deber, entre cuidar y cuidarse, entre ser para los demás o para una misma, es un tema central
Aunque Dios esté presente, ‘Los domingos’, la última película de Alauda Ruiz de Azúa, no trata del catolicismo ni del ateísmo. Sí de la religión, si entendemos como religión cualquier mandato de fe más allá de la Iglesia, y si incluimos en esta también a la familia como institución social y culturalmente aceptada en la que los roles de género aún asfixian a los miembros de sus componentes, sobre todo a las mujeres. El análisis siempre incisivo que la cineasta hace del contexto de madres, hijas, tías, sobrinas, abuelas y amigas es clave en esta película, que le reza al amor más profundo y ambivalente, hablando de lo material y de lo filosófico o ético como si de dos textosde Simone Weil se tratase: por un lado, el texto bruto de sus cuadernos póstumos, y por otro, el resultado de la compilación y edición de un místico devoto. Dos obras totalmente diferentes según la lente que edite o el espectador que las vea.
Aquí, la gravedad y la gracia trata las diferentes devociones de Ainara (Patricia Soroa) y de su tía (Patricia López Arnaiz) y sus “deberes” frente a la fe y convicción (libertades) de ambas, pero se ven atravesadas irremediablemente por un contexto doméstico que poco tiene que ver con la libertad y que las obliga a cumplir (una de forma voluntaria y otra, involuntaria) con los votos de renuncia. Una acaba perdiendo todo por un señor y, otra, por el Señor.
Esta renuncia en el cine de Ruiz de Azúa toma cariz genealógico, la ambivalencia y la tensión que existe entre la libertad y el deber, entre cuidar y cuidarse, entre ser para los demás o para una misma es un tema central desde ‘Cinco Lobitos’, pasando por ‘Querer’ y ahora, en ‘Los domingos’. Ella misma ha afirmado que se trata de un filme que no toma partido y es cierto en tanto que, tras su visionado, solo podía pensar en que ambas mujeres son todas las mujeres que conocemos de alguna forma, con sus obligaciones siempre un poco más desmesuradas, sus votos de humildad y violencias económicas siempre un poco más acusados, víctimas de todo ello hasta en las familias más nobles. No es raro que por estas cosas la familia como institución sea un pilar infranqueable para tantas directoras que tratan su relato desde un punto de vista estético más naturalista, los silencios, obligaciones y sacrificios son aquí material infinito para la ficción.
En Los domingos, Ainara y su tía viven atrapadas en dos devociones distintas: una religiosa, la otra doméstica. Ambas giran en torno a una bien montada estructura de poder: el anteriormente mencionado sacrificio. Estructura que, por otra parte, el hermano y padre parece sobrevolar con total impunidad. En la mirada de Ruiz de Azúa no hay reproche o juicio, sino lucidez.
La película se sostiene en un guion brillante para retratar los vínculos rotos, los abusos económicos y los familiares de forma paralela. Las imágenes finales nos hablan de este paralelismo con el grito desgarrado de Patricia López Arnaiz que suplica a su sobrina no ser captada por una “secta” en un contexto de escena en el que la suya propia, la de su contrato familiar tradicional, basado en el silencio y en el abuso económico, le ha robado un futuro merecido. "Rezaré por ti" se convierte aquí en una frase propia de un relato de terror y, paradójicamente, no nos resulta religioso. Es ese el momento en el que un corazón se rompe y quien ama sabe que parte del templo se acaba de derrumbar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Juanma Lorente, abogado laborista: 'Te pagan las vacaciones, te dan de baja y crees que estás fuera de la empresa
- El principal proveedor de turrón y chocolate de Mercadona gana más de 10 millones de euros en el último año
- Un autónomo, preocupado por su futura pensión: paga 400 euros de cuota y cuando se jubile cobrará 1.000 euros al mes
- El Ayuntamiento de Alicante inspecciona más locales de Panoramis y apunta a nuevas posibles irregularidades
- Lola Meño, pensionista, denuncia su castigo tras 47 años trabajados: “Me penalizan un 24%”
- Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo 'president'
- Aparece el cadáver de un joven de 27 años en una empresa de gestión de residuos en Alicante
- El SEPE busca profesionales para un sector de toda la vida: hasta 30.000 euros, contrato indefinido y sin experiencia