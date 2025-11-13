'Die, my love': Jennifer Lawrence se luce con un papel a su medida de una joven madre en crisis total
Lynne Ramsay dirige a la actriz en una película estimable sobre la desintegración de una pareja y la débil línea que separa la cordura de la locura
Quim Casas
'Die, my love'
Dirección: Lynne Ramsay
Intérpretes: Jennifer Lawrence, Robert Pattinson, Sissy Spacek
Año: 2025
Estreno: 12 de noviembre de 2025
★★★
Aunque la británica Lynne Ramsay es una directora de fuerte personalidad, demostrada en títulos como 'Tenemos que hablar de Kevin' y 'En realidad, nunca estuviste aquí', su último trabajo no obedece tanto a sus intereses como a los de Jennifer Lawrence, que interpreta al personaje principal, produce el filme y fue quien le pasó a Ramsey el libro en el que se basa la película –obra de la argentina Ariana Harwicz–, libro que a su vez le fue recomendado a la actriz por Martin Scorsese.
La novela y el filme hablan de maternidades convulsas y la débil línea que separa a veces la cordura de la locura, lo que nos sucede y lo que creemos que sucede. Lawrence y Robert Pattinson encarnan a una pareja que se muda de la gran ciudad a una casa situada en una zona rural. Acaban de tener un hijo. Los acompaña un perro que no cesa de ladrar. También el bebé llora constantemente. Una banda de sonidos que acaban perturbando y dialogan con una banda sonora conformada por canciones que explican en todo momento la situación cada vez más límite que viven los personaje. Ramsey los filma inicialmente haciendo el amor sin parar por todos los rincones de la nueva casa. El sexo y el amor se desvanecen después, prevalecen las excusas de uno y la inseguridad de la otra, que es escritora y apenas puede escribir.
Lawrence sigue teniendo muy en cuenta las enseñanzas interpretativas de Gena Rowlands cuando actuaba en los filmes de John Cassavetes, aunque estos abordaran la locura, o la diferencia, de manera más seca y directa. A 'Die, my love' le sobran posturas 'arty' y le falta una mayor intensidad, pero es una obra notable sobre la divergencia en cuanto a los roles que debemos asumir permanentemente.
Suscríbete para seguir leyendo
- El SEPE busca trabajadores con la educación básica y sin experiencia: sueldo de hasta 30.000 euros
- Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- El Ayuntamiento de Torrevieja da licencia para una tienda de la cadena Bauhaus y dos supermercados en La Hoya
- Cómo ver a Messi gratis en Elche
- El Tribunal Supremo lo confirma: los pensionistas de incapacidad permanente pueden cobrar este subsidio
- La subida de tipos, la crisis de los 'puretech' y la devaluación del stock pasan factura a los resultados de Marcos Automoción
- Atención, pensionistas: estas son las fechas en las que se ingresará la paga extra de Navidad
- Las empresas de Alicante Nonwovens y Germaine de Capuccini desarrollan una nueva cosmética basada en tecnología textil