‘Bugonia’: manosfera y decadencia de la colmena según Yorgos Lanthimos

Rodar una película con semejante guion (firmado por Will Tracy, Jang Joon-hwan) sí parece, últimamente, una cuestión extraterrestre. Yorgos Lanthimos -‘Langosta’ (2015), ‘Pobres criaturas’ (2023)- firma una de sus mejores obras con una Emma Stone y un Jesse Plemons brillantes, en este remake de la coreana 'Save the Green Planet'. El director de ‘La favorita’ (2018) ha construido un relato cuya arquitectura narrativa se mantiene firme secuencia tras secuencia: una película cuyos diálogos, transiciones, capítulos y personajes encajan perfectamente, sin pastiches ni pedanterías, componiendo una sátira precisa sobre uno de los mayores dramas de la actualidad.

“El auge de los trumpismos”, haciendo un guiño contemporáneo a Arendt, podría ilustrar a parte de su victimario en el personaje que encarna Plemons y su pobre primo, producto de un neoliberalismo violento y arrollador que ha devastado a la clase trabajadora estadounidense y, al fin, los ha convertido en embudos de absolutamente cualquier cosa que se les cruce por el vídeo o podcast conspiranoico de turno. El resultado es terrorífico y actual.

Los diálogos, sin excusar las violencias de cada una de las partes -la explícita de los secuestradores y la corporativa, de la CEO-, exponen la precariedad económica, pero sobre todo la intelectual y cultural, de los protagonistas. ‘Bugonia’ es un retrato fiel del resentimiento y la necesidad de búsqueda de una verdad propia que alimenta la manosfera, caldo de cultivo para el auge de pensamientos estrambóticos y negacionistas del método científico más básico pero, también, de otros xenófobos y antidemocráticos. El director hace un repaso de cómo la masculinidad frágil bebe especialmente de estos discursos que están a la orden del día: incels, MGTOW, gurús de masculinidad “tradicional”, teorías conspirativas machistas… y lo refleja en cómo Teddy y su primo se comportan y sexualizan a la CEO Michelle Fuller, cuyo principal peligro, además del dinero y el poder, es su atractivo.

Las abejas son un recordatorio en la película de que el desastre climático y la precariedad vital no surgen de la nada. Son, de hecho, la consecuencia de un sistema que ha dejado de proteger a los ciudadanos, enfocando toda la fuerza de trabajo de estos en el interés de unos pocos poderosos. El director construye así la paradoja de la colmena y retrata a Teddy sin exculpar a la que, según él, es la alienígena culpable de todos sus males.

Y Lanthimos hace todo esto sin perder su sello personal, latente de cara a los vertiginosos minutos finales de una película que se pasa volando: una marca que distingue a los autores de aquellos que simplemente manufacturan películas.

El título proviene del griego βουγόνος (bou = buey, gonos = nacimiento) y hace referencia a la creencia antigua (apoyada en fuentes como Virgilio) de que si se sacrificaba un buey y se dejaba su cuerpo en un lugar cerrado, de él nacerían abejas nuevas. Este era un ritual agrícola y simbólico vinculado a la renovación, al ciclo de la vida. El espectador deberá sacar, a partir de aquí, sus propias conclusiones.