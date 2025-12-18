Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Factura de agraviosMonitor surf abuso sexualTraslado Palas AlicanteCamas pasillos gripeEl tiempo
instagramlinkedin

Estrenos de cine

'Keeper': Osgood Perkins, hijo del protagonista de 'Psicosis', diseña una atmósfera precisa de terror

El vástago de Anthony Perkins ha construido una sólida carrera en los márgenes de un cine de terror reconocible y nada complaciente

Una imagen de la película.

Una imagen de la película. / EPC

Quim Casas

'Keeper'

Dirección: Osgood Perkins

Intérretes: Tatiana Maslany, Rossif Sutherland, Kett Turton

Estreno: 19/12/2025

★★★

Osgood –u Oz– Perkins ha tenido que trabajar duro para desmarcarse de la imagen que persigue a todo hijo o hija de intérprete o cineasta famoso. El vástago de Anthony Perkins ha recogido el guante dejado por su padre como Norman Bates en 'Psicosis’'y ha construido, en relativo poco tiempo, una sólida carrera en los márgenes de un cine de terror reconocible y nada complaciente. Su revisión del cuento de Hansel y Gretel, 'The monkey' y sobre todo 'Longlegs' son buenas muestras de su inventiva. Con ‘Keeper’ riza el rizo con una historia reducida a su mínima esencia y diseñada a partir de la sugerencia o, en sus primeros pasajes, el fuera de campo que genera aún más incertidumbre.

El terror es en Perkins junior un estado de ánimo, una forma de concebir el movimiento de cámara y la disposición de los personajes. Es género, claro, con elementos sobrenaturales y una situación de base no muy original: la escapada romántica de una pareja a una lujosa y aislada cabaña en el bosque será cualquier cosa menos un fin de semana feliz. Eso ya lo sabemos. Incluso podemos intuir la resolución de los conflictos. Lo interesante es la atmósfera que el director crea con pocos elementos, el tratamiento del sonido y algunas imágenes ominosas antes que su algo precipitado y no tan original desenlace.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detienen a una empresaria de Benidorm por cobrar casi 13.000 € de ayudas públicas en nombre de una empleada
  2. Ríete tú de La Bruixa d'Or: las administraciones de lotería de Alicante que llevan 5 años seguidos repartiendo millones en el Gordo
  3. Elche llora la muerte de un adolescente en un accidente de tráfico
  4. El belén gigante de Alicante estrena nueva 'casa
  5. La Diputación descarta ampliar la carretera de El Hondo en Elche tras la presión ecologista
  6. Los alicantinos aplauden el abono de transporte único: 'Es un puntazo para la gente joven
  7. Los profesores interinos de Alicante tendrán nuevas condiciones para entrar y permanecer en la bolsa
  8. Primeras críticas al decreto de convivencia en las aulas: adiós al observatorio de igualdad y menor implicación de las familias

Bernabé cree que Llorca desaprovecha una "oportunidad de oro" para redimirse de la "culpa" de Mazón

La salida forzada del Ayuntamiento de Alicante del Palas obliga a aplazar la atención ciudadana de la calle Cervantes hasta después de Navidad

La salida forzada del Ayuntamiento de Alicante del Palas obliga a aplazar la atención ciudadana de la calle Cervantes hasta después de Navidad

El PP, en minoría, salva (otra vez) los presupuestos de Mutxamel

El PP, en minoría, salva (otra vez) los presupuestos de Mutxamel

Bernabé replica a Cerdán que "cuanto más solo esté, mejor": "Cuanto más lejos, mejor"

Nati Algado hace balance del 2025 en Finestrat y presenta los proyectos más importantes del próximo año

El buen motivo por el que cierra el germen del museo de Camilo Sesto en Alcoy

El buen motivo por el que cierra el germen del museo de Camilo Sesto en Alcoy

INFORMACIÓN celebra la Navidad 2025 con entidades, empresas y trabajadores

El Teatre Arniches arranca 2026 en Alicante con tres estrenos absolutos

El Teatre Arniches arranca 2026 en Alicante con tres estrenos absolutos
Tracking Pixel Contents