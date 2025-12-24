Estrenos de cine
Crítica de 'Ariel': una propuesta radical sobre la realidad y la representación a partir de 'La tempestad' de Shakespeare
La última propuesta de Lois Patiño es una reflexión sobre los límites de la ficción
Quim Casas
'Ariel'
Dirección: Lois Patiño
Intérpretes: Agustina Muñoz, Irene Escolar, Hugo Torres
Estreno: 24/12/2025
★★★
Basada en 'La tempestad' de Shakespeare, la última propuesta de Lois Patiño es una reflexión radical sobre los límites de la ficción, la realidad y la representación. Los colores del inicio del filme están saturados, deformados: el mar aparece filmado con filtro violáceo. Pero pronto descubrimos que estamos ante una peculiar escenificación de la obra de Shakespeare interpretada de noche, cerca de un bosque.
Una actriz argentina ensaya el segundo papel principal de 'La tempestad', el de Ariel, que debe de interpretar en el teatro de la isla portuguesa de Faial. Pero a partir de aquí todo resultará sorprendente, imprevisible, y el espectador puede sentirse tan desconcertado como lo está la protagonista encarnada por Agustina Muñoz, quien ya interpretó en 2021 para Patiño un corto que fantaseaba con otro personaje de 'La tempestad', Sycorax.
En la estación del ferry de la isla la gente repite ante un micrófono que el pasado es un prólogo, un hombre camina a cámara lenta y una mujer le dice a la actriz que su hotel nunca ha existido. El conserje de otro hotel afirma que toda la isla es un teatro. En una gasolinera vemos el cartel de 'Hamlet' y los isleños recitan fragmentos de Shakespeare. Un mundo dentro de otro mundo. Una película tan libre y afilada como arisca y distante.
Suscríbete para seguir leyendo
- Hallan a dos hombres muertos en una calle de una urbanización de La Marina en Elche
- El TSJ dice que estar empadronado y con tarjeta sanitaria en Elche no evita una expulsión
- Doble crimen en Elche: La presunta ocupación de una vivienda, posible móvil de la brutal agresión
- Pérez Llorca anuncia para 2026 el proyecto de ampliación de la Vía Parque en Alicante
- Doble crimen en Elche: La Guardia Civil confirma dos atrincherados de origen polaco, pero sin rehenes
- Doble crimen en Elche: La Guardia Civil negocia en polaco mientras crece la tensión
- Los supuestos autores del doble crimen en Elche habían sido detenidos tres veces desde octubre
- El Conejo de Oro' de Torrevieja vende un décimo del tercer premio y una serie del segundo quinto del sorteo de Navidad 2025