Estreno de cine
‘Arco’, la candidata al Oscar que aspira a salvar el planeta
La película 'Arco' de Bienvenu, con estilo retrofuturista, conecta con 'Regreso al futuro' y 'E.T.', aunque se centra en la amenaza del cambio climático como único villano
Nando Salvà
ARCO
Puntuación: ★★★
Director: Ugo Bienvenu
Año: 2025
Estreno: 23 de enero de 2026
Las cosas empeorarán mucho, y después mejorarán. Mitad inquietante y mitad esperanzadora, es la tesis que sostiene el primer largometraje animado de Ugo Bienvenu, a la vez relato de ciencia ficción psicodélica, retrato de amistad adolescente y urgente reflexión ecologista. Aunque arranca ambientada en un futuro muy lejano en el que los humanos no solo han aprendido a vivir en armonía con el planeta sino que también pueden volar y viajar en el tiempo, la película transcurre mayoritariamente en un mañana más cercano en el que los peligros que ya nos acechan hoy, como la meteorología extrema y la sumisión a la tecnología, son mucho más inminentes. Entretanto, mientras exhibe un seductor estilo visual deudor del retrofuturismo y el ‘anime’, establece conexiones temáticas tanto con ‘Regreso al futuro’ -sin insinuaciones incestuosas, eso sí- como con ‘E.T., el extraterrestre’, relato seminal sobre la relación entre un niño y un visitante llegado del cielo.
Aunque nadie espera realismo de una ficción como esta, sí se echa de menos en ella más atención a la lógica interna, y su peripecia argumental también carece de un verdadero conflicto dramático real; aquí el único villano es la amenaza medioambiental que se cierne sobre el planeta. En última instancia, ‘Arco’ aspira a inspirar a la acción y ofrecer esperanza convenciéndonos de que, aunque nosotros no frenemos el cambio climático, las generaciones venideras no se rendirán hasta lograrlo.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Por qué Emiratos Árabes está enterrando miles de millones de litros de agua bajo el desierto?
- La entidad que dirige el Liceo Francés de Alicante pone a la venta de forma íntegra el centro
- Pérez Llorca y Ayuso firman un acuerdo para crear un 'eje nacional de inteligencia turística
- Paquito, sobre el fichaje de su hijo por el Hércules: 'Tenerlo en casa es un orgullo para mí
- Alicante renueva las normas para subir al autobús: cambios en los patinetes eléctricos y en el 'pago' de las multas
- El oleaje se come la playa de El Pinet en Elche y aviva la tensión vecinal
- Detenido en Sevilla un empresario como presunto colaborador de González Amador
- ¿Por qué están los parques y la Explanada de Alicante cerrados desde el lunes?