'Vieja loca': ni Maura puede salvar el barco
'Vieja loca'
Dirección: Martín Mauregui
Intérpretes: Carmen Maura, Daniel Hendler, Agustina Liendo
Año: 2025
★★
No hay nada más terrorífico que la pérdida de razón, la ausencia de memoria y, en definitiva, muchas de las nefastas consecuencias que trae consigo la demencia. Sobre esta premisa se apoya ‘Vieja loca’, de Martín Mauregui (bajo producción de J.A. Bayona), un globo que pincha a partir durante las primeras secuencias y cuyo guion no se esfuerza en reparar hasta un final que puede adivinarse y no sorprende.
El director y guionista pierde la oportunidad de generar un diálogo que examine de forma más o menos original la realidad de una mente senil frente a la considerada “sana”; desde un primer momento, el espectador es consciente de que el título de la película es también su sinopsis y asiste a la consecución de imágenes propias de un “slasher” que, paradójicamente, permanece atado a un sillón.
La película se disputa entre un correcto Daniel Hendler y una Carmen Maura a quien ni los diálogos ni el voseo hacen justicia. Quizá sea esto último el gran pecado de la película: prometer una Maura que pueda narrarnos la intrahistoria de abuso y maltratos que, de vez en cuando, resuenan entre dejà-vus y efectismos. De no plantear el maltrato del pilar de la película (Maura) desde la superficie, todo habría sido mucho más poderoso. Pero ni ella puede salvar el barco.
Se salvan, eso sí, los pequeñas arquitecturas del cine de terror en el que la casa es un personaje más: de principio a fin, de la entrada hasta el sótano, la película guarda este pequeño guiño narrativo.
