Estrenos de cine
Crítica de 'Cumbres borrascosas': la directora de 'Saltburn' firma una adaptación libre y sensual del clásico de Emily Brontë
La película de Emerald Fennell es visualmente exuberante, pero está más cerca de la fotonovela exquisita que del lenguaje cinematográfico
Desirée de Fez
'Cumbres borrascosas'
Dirección: Emerald Fennell.
Intérprtes: Margot Robbie, Jacob Elordi, Hong Chau, Alison Oliver, Shazad Latif, Martin Clunes, Ewan Mitchell
Año: 2025
Estreno: 13 de febrero de 2026
★★★
La adaptación de Emerald Fennell de 'Cumbres borrascosas' prometía al menos dos cosas. Por un lado, ser un melodrama romántico más grande que la vida: véanse sus pósters. Por otro, el erotismo y la estética 'camp' del tráiler daban a entender que Fennell se iba a mover en el territorio de su anterior 'Saltburn' (2023), el de la provocación. No es del todo así. La directora firma una adaptación libre del clásico de Emily Brontë, inspirada, según explica, en las emociones que le sugirió el libro cuando lo leyó de adolescente. Asumiendo que estamos ante una adaptación entre comillas (como el su título indica), 'Cumbres borrascosas' tiene algo de promesa incumplida, pero también decisiones interesantes.
Falla en su dimensión psicológica y emocional: más que por amor u odio, los personajes actúan según sopla el viento. En su desarrollo no hay ni profundidad ni coherencia. La película de Fennell también carece de la expresión desatada del afecto propia del melodrama romántico: es una película desbocada pero no emocionante. Sí es sensual y sexual. Es tosca en sus metáforas sexuales y menos provocadora de lo que se intuía, pero hay erotismo en las imágenes, química entre Margot Robbie y Jacob Elordi y cachondeo a costa del deseo. La película de Fennell es visualmente exuberante, pero de una manera insólita. 'Cumbres borrascosas' está más cerca de la fotonovela exquisita que del lenguaje cinematográfico. Es una película con un diseño de producción atractivo, realmente vistosa, pero más preocupada por el plano esteticista, casi la postal, que por el movimiento, la sucesión y el diálogo interno de las imágenes. Es una decisión voluntaria, pues no era así en las anteriores películas de Fennell (aunque algo de eso había en 'Saltburn'). La duda es si es consecuencia del lenguaje de Instagram o una forma de alinearse, mediante las herramientas del cine, con otras formas populares de consumir las imágenes.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un banco vacío en Doctor Gadea: adiós a Max, el hombre sin hogar que vivía entre libros en las calles de Alicante
- El mejor pueblo de Alicante para ver los almendros en flor en febrero, según National Geographic
- Hace 70 años Alicante se congeló: hoy el termómetro cuenta otra historia
- Expertos consideran “extraño” que el Ayuntamiento de Alicante mantenga sin tramitar plusvalías de viviendas desde mayo
- La bonanza hotelera en Benidorm se topa con un 3,6 % de destrucción de empleo
- Una jueza asume la investigación de las viviendas protegidas de Alicante y le pide a Anticorrupción lo que haya indagado
- La captura de un tiburón blanco de dos metros en Xàbia confirma su presencia en aguas del Mediterráneo
- Una amiga de la concejala de Hacienda, la hermana de su secretaria y otras 11 viviendas protegidas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante