Estrenos de cine
'El último vikingo': Mads Mikkelsen demuestra sus muchos registros en una comedia negra sobre la inadaptación y la familia
Quim Casas
'El último vikingo'
Año: 2025
Dirección: Anders Thomas Jensen
Intérpretes: Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Soren Malling
Estreno: 6/3/2026
★★★
El director Anders Thomas Jensen y los actores Mads Mikkelsen y Nikolaj Lie Kaas habían trabajado juntos en dos anteriores películas, ‘De pollos y hombres’, que desconozco, y ‘Jinetes de la justicia’, extraña mezcla de thriller y comedia negra. Al segundo de estos géneros se acoge la nueva colaboración del trío, ‘El último vikingo’, que es también drama y viaje de conocimiento, el que realizan dos hermanos cuando uno sale de la cárcel y el otro, con un trastorno mental, le acompaña en la búsqueda del dinero que escondió y que asegura no acordarse de dónde lo hizo.
El prólogo con animación es muy interesante por lo que cuenta sobre unos primitos vikingos y de qué manera ese relato se proyecta después en las relaciones entre los personajes. Habla de un joven vikingo que perdió un brazo y se encerró en sí mismo, sintiéndose diferente, hasta que su padre, el líder de la tribu, decidió que todos los miembros masculinos de la misma, incluido él, se cortarán un brazo para que todos fueran igual.
La película habla de la diferencia, de los inadaptados y marginados, de los lazos familiares y las deudas contraídas. Pero tiene igualmente un hálito distendido, con referencias a los Beatles y alguna que otra secuencia grotesca en la que Mikkelsen demuestra su variedad de registros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Se produce en Torrevieja la mayor catástrofe de la Comunidad Valenciana: simulacro de tsunami y terremoto
- Educación obliga a grabar con cámaras a los profesores que se formen a distancia para evitar trampas
- Dos funcionarias agraciadas con pisos protegidos no entregan la documentación requerida por Vivienda
- Matan en Torrevieja a uno de los dos acusados del asesinato de un norirlandés en Rojales
- Esta es la nueva imagen de la calle San Francisco con la llegada de setas restauradas
- Incendio en un edificio de Alfonso el Sabio en Alicante: dos vecinos trasladados al hospital, una decena de desalojados y la avenida cortada durante una hora
- El bar Guillermo de Alicante cambia de aires después de 70 años
- Solo 5 colegios de Alicante votan para pasar a jornada continua tras tumbar Educación más de la mitad de peticiones