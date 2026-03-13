Crítica de 'Torrente, presidente': el casposo personaje creado por Santiago Segura revoluciona a la extrema derecha

En el primer crédito de la nueva entrega de las andanzas del fascista, machista, racista homófobo, islamófobo y ex comisario de la policía José Luis Torrente puede leerse: “Una parodia satírica de Santiago Segura”. Clara prevención por si algún despistado se adentra en la sala oscura de cualquier cine de España (1.000 salas y 150.000 entradas anticipadas vendidas antes de su estreno siguiendo una secretista estrategia de promoción) y cree que lo que está viendo es real. En el último crédito, la frase es: “Irresponsablemente escrita y dirigida por Santiago Segura”. Más de lo mismo, pero de irresponsable poco: con sus franquicias cinematográficas, Segura es el “responsable” de que a final del año al cine español le cuadren los números.

'Glamour chatuno'

Por el camino, la serie de Torrente ha perdido el gracejo de comedia negra y esperpéntica a lo Berlanga, Azcona y Ferreri que tuvo el título fundacional, ‘Torrente, el brazo tonto de la ley” (1998). Las siguientes entregas resultaron más caras e incluyeron incluso aparatosas escenas de acción, pero la originalidad fue decreciendo a medida que se estrenaban ‘Torrente 2: Misión en Marbella’, ‘Torrente 3: El protector’, ‘Torrente 4: Lethal crisis (Crisi letal)’ –ésta en 3D– y ‘Torrente 5: Operación Eurovegas’.

Segura ha tardado más de una década en retomar el personaje. Poco ha cambiado su cine y nada ha variado en la actitud de su personaje, tan desastrado, malhablado, casposo y cutre como siempre; un ‘glamur chatuno’, como dice alguien en la película. Lo que no cambia es el intento de que cada entrega se articule en un contexto sociopolítico concreto, con la corrupción empresarial, la especulación inmobiliaria o el dudoso negocio de los casinos como fondo.

Aquí es más evidente dado el título y el trazo argumental. Las referencias a la actualidad política son tan evidentes que todo el mundo va a sentirse reconocido. Torrente, con su ‘gracejo natural’ y sus comentarios sin filtro, le arrebata el liderato a un tal Jacobo Carrascal, presidente del partido Nox. El rival que batir por esta asociación de extrema derecha es el actual mandatario del país, Pedro Vilches, a quien interpreta un cantante que no es precisamente de izquierdas, Bertín Osborne.

El 23-F es el Black Friday

También se habla de Idoya Mantero, del PSAE (Partido Socialista Antifascista Español) representado por una persona transgénero, del miembro de raza negra de Nox –a quien Torrente no ve con buenos ojos, pero al menos, dice, no es catalán–, de partidos llamados Pudimos y Restar, aparece Carlos Latre disfrazado de Javier Milei y hasta Alec Baldwin parodiando su parodia de Donald Trump en ‘Saturday night live’. Para estrechar lazos más fuertes con el mandatario estadounidense, Torrente simula un atentado como el vivido por Trump cuando le dispararon en la oreja. Con todo ello, Segura se acerca cada vez más a uno de sus ídolos, Mel Brooks, pero en su vertiente de parodia chusca.

No vamos a negar alguna situación divertida. Sabida la admiración que Torrente siente por El Fary, se pone hecho un basilisco cuando una IA logra que el fallecido El Fary cante lo que quiera Nox. O cuando una representante de las juventudes de Nox dice que el 23-F es el Black Friday. O la utilización de ‘Habla, pueblo, habla’, del grupo Vino Tinto, que sirvió de lema musical para la campaña sobre la reforma política española de 1976. O que en Nox se hagan cursos para concienciar sobre el micromachismo, la discapacidad, la homosexualidad o la gordofobia.

Los 'amiguetes'

Como símbolo del poder, Segura utiliza un cartel del ‘Ciudadano Kane’ de Orson Welles, pero junto a esta referencia ‘culta’ sigue tirando del ‘frikismo’ de la telebasura. ‘Barragán’, Cañita Brava y Xavier Deltell son algunos de los que aparecen en el filme. Se les suman Osborne, Baldwin (que ya salía en la quinta), Latre, Pablo Motos, Ana Rosa Quintana, Carlos Herrera, Juan del Val, Cristina Pardo, los de MasterChef, Mariano Rajoy, Jordi Évole, Jordi Sánchez, Francisco Nicolás, Ester Cañada, Yolanda Berrocal, José Luis Moreno, El Gran Wyoming, Javier Cámara, el fallecido Fernando Esteso, Jesulín de Ubrique, Leo Harlem, Florentino Fernández, Kiko Rivera, Gonzalo Miró, el futbolista Dani Güiza, el youtubero Brianeitor y hasta el defenestrado Kevin Spacey. El festival de ‘amiguetes’ de cada película. La recaudación esperada.