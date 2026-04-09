Estrenos de cine
'Espejos Nº3': magnífica fábula sobre la pérdida
Petzold pone el foco en otro tema para hablar del duelo: la identidad
Desirée de Fez
'Espejos Nº3'
Directora: Christian Petzold.
Reparto: Paula Beer, Barbara Auer, Matthias Brandt, Philip Froissant, Enno Trebs, Victoire Laly.
Estreno: 10/04/26
★★★★
No es habitual encontrar películas actuales sobre la pérdida, sobre el duelo, que escapen a las narrativas comunes y a tratamientos emocionales idénticos. 'Espejos Nº 3' -bajo ningún concepto una película menor en la filmografía de su autor- es una excepción magnífica. El alemán Christian Petzold ('Phoenix', 'El cielo rojo') plantea el siguiente punto de partida: tras sobrevivir a un accidente de tráfico en el que fallece su novio, una estudiante de música (Paula Beer) se instala en casa de la mujer (Barbara Auer) que la asiste tras el siniestro. Esa mujer y su familia, su marido y un hijo adulto, también están atravesados por la pérdida de un ser querido.
Más que en la tristeza, que por supuesto está implícita, Petzold pone el foco en otro tema para hablar del duelo: la identidad. ¿Cómo se recompone una persona rota por la pérdida? ¿En quién se mira ahora para reconocerse? ¿Cómo llena los espacios que el otro dejó vacíos? ¿A quién regala los objetos de la persona ausente? El director de 'Barbara' (2012) no ofrece respuestas verbales o emocionales cerradas a esas preguntas. En su lugar, invita a pensarlas con libertad con un sofisticado juego de identidades y espejos, de presencias y ausencias, que se expresa tanto a través de una narrativa de fábula (en la que caben el humor y lo luminoso) como mediante decisiones de puesta en escena. La forma en la que los personajes se relacionan con un espacio desequilibrado por la ausencia y las huellas de la tragedia (la casa y los paisajes inmediatos) es magistral.
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