'El sonido de la caída': la casa como protagonista de un cuento de terror

Mascha Schilinski consiguió con ‘Sound of Falling’ (‘In die Sonne schauen’) el Premio del Jurado en el pasado Festival de Cannes (su 78 edición), un Hugo de plata a mejor dirección y sonido en el Festival de Chicago y una nominación a la Espiga de Oro del festival de Seminci 2025.

El filme divide el relato en cuatro tiempos cronológicos, cuatro mujeres que componen las generaciones que han vivido en una misma granja, marcada por un golpe que hilvana el relato. ‘El sonido de la caída’ se estrena en España este próximo 24 de abrilpero bien podría haberse presentado en salas para este 8 de marzo. La directora alemana presenta en esta película un retrato de las violencias machistas que atraviesan, de distintas formas y a través de distintas épocas, a las mujeres que han vivido a lo largo de un siglo en una misma casa, testigo de los silencios de los que se alimentan las familias que la viven.

Una escena de ‘Sound of Falling’ (‘In die Sonne schauen’) / -

Schilinski trata a la casa como un personaje más, un tópico que, si bien en otras ocasiones puede resultar manido, aquí brilla como consecuencia imprescindible al propio relato. ‘Sound of falling’ conmueve en el sentido y forma de la historia que cuenta y puede llegar a resultar angustiosa por mometos. Mascha Schilinski hace un retrato de la misma violencia a lo largo de distintas épocas en una película dura, cuidada y por momentos terrorífica: buena parte de los males siempre empiezan -y se ocultan y entierran- en una casa. El sonido seco y feroz de los silencios marca también la ambientación sonora del filme que pesa tanto como lo que no se dice. Lenta en ocasiones, fría en otras (y ambas cosas de manera intencionada). No es una película de terror pero algunas secuencias encajan con el género.

Una escena de ‘Sound of Falling’ (‘In die Sonne schauen’) / -

En La poética del espacio, el filósofo francés Gaston Bachelard plantea que la casa es mucho más que un espacio físico o un decorado. Se trata de un lugar vivido (o por vivir) a través del cual organizamos y gestionamos la intimidad, la memoria y también la imaginación y esperanzas de futuro. Bachelard se interesó menos por la arquitectura como hecho material que por la experiencia afectiva que despiertan habitaciones, desvanes, cocinas o sótanos.

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En prácticamente todas las películas aparece una casa, pero no en todas es protagonista. ‘Sound of Falling’ es una de esos filmes que pueden leerse desde las ideas arrojadas en la obra de Bachelard, donde el espacio no es un fondo pasivo, sino una presencia más donde el tiempo, la subjetividad y los conflictos se condensan.