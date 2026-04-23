Estrenos de cine
Crítica de 'Maracuda': animación familiar y algo gamberra sobre aventuras y conocimientos en la prehistoria
Esta producción rusa se acoge a un diseño clásico para ofrecer un relato de iniciación ambientado en el Paleolítico
Quim Casas
'Maracuda'
Dirección: Viktor Glukhushin
Animación
Año: 2025
Estreno: 24 de abril de 2025
★★
'Maracuda' es una película de animación con producción rusa, lo que ya le confiere algo más de interés porque la hegemonía del cine antes llamado de dibujos animados sigue perteneciendo a Estados Unidos, más lo que ofrece el anime japonés y algunas cinematografías europeas. Rusia, o antes la Unión Soviética, no se han caracterizado por un gran dominio de este tipo de cine. 'Maracuda' no es un filme rompedor. Se acoge a la fórmula del cine familiar, con un diseño y estética en el trazo animado que recuerda a la animación anglosajona. Lo que le caracteriza, y diferencia un poco, es su carácter algo más gamberro en la configuración de personajes y situaciones. Gamberro, sin mucho más.
El personaje que da título a la cinta es el hijo del líder de una tribu prehistórica. Atolondrado, ingenioso, soñador, algo infantil pero a la vez dado a la aventura. En la secuencia de apertura, guiño u homenaje a la parte inicial con los antropoides de '2001, una odisea del espacio', se explica cómo ha evolucionado de rápido la vida inteligente en el Paleolítico gracias a una extraña criatura procedente del espacio. Después, el relato se acomoda en una suerte de 'coming of age' masculino desarrollado en un frondoso bosque. Rusa, hablada en inglés, animación clásica y para todos los públicos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Pensión para las amas de casa: quién puede cobrarla en 2026 y qué requisitos debe cumplir
- El desplome de un andamio provoca un fallecido y un herido muy grave en Benidorm
- La jueza imputa a quince personas por el escándalo de Les Naus de Alicante, entre ellas Rocío Gómez, Pérez-Hickman y diez dueños de viviendas protegidas
- De las colas por la regularización de migrantes en Elche al atropellado arranque de un nuevo trámite telemático para reducir el colapso
- Conmoción en Aspe por la muerte de un hombre de 46 años en la caída del andamio de Benidorm: 'Su pérdida deja un enorme dolor
- Un tramo del puerto pesquero de Santa Pola se cerrará al público para evitar ataques vandálicos y regular el acceso de mercancías
- Las playas de Elche refuerzan el escudo de las dunas en 2,8 kilómetros y los vecinos urgen más civismo
- El embalse de La Pedrera acumula más de 120 hectómetros por primera vez en una década gracias a las reservas del trasvase