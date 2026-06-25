Estrenos de cine
Crítica de 'Pálida luz en las colinas': una notable adaptación de la primera novela de Kazuo Ishiguro
Kei Ishikawa brinda un estupendo y frágil relato que reflexiona sobre la maternidad, las relaciones familiares y el efecto de la bomba atómica
Quim Casas
'Pálida luz en las colinas'
Dirección: Kei Ishikawa
Intérpretes: Suzu Hirose, Camilla Aiko, Fumi Nikaido
Año: 2025
Estreno: 26 de junio de 2026
★★★★
Kazuo Ishiguro ha sido notablemente adaptado al cine en 'Lo que queda del día' y 'Nunca me abandones' y, como guionista, ha destacado en el 'remake' del clásico de Kurosawa 'Vivir' y en el musical de Guy Maddin 'La música más triste del mundo'. Su particular caligrafía de los sentimientos se somete en 'Pálida luz en las colinas' a una meticulosa puesta en escena por parte de Kei Ishikawa, el primer japonés que lo adapta, aunque se trata de una coproducción con Europa con parte de su relato ambientada en Reino Unido.
El filme comienza en Nagasaki, en 1952, y mediante una transición con música de New Order pasa a 1982 en tierras británicas. En ambos casos, es importante la forma de esas casas japonesas, o diseñadas con espíritu japonés, que tanta serenidad transmiten en la geometría perfecta de sus escasos muebles y tranquilos espacios. La casa en Reino Unido es sumamente importante, pues permite el reencuentro entre una mujer japonesa y su segunda hija, habida de una relación con un inglés. Para la joven Niki, su última visita a la casa comporta también conocer aspectos del pasado de su madre en Nagasaki, y ahí entran con fuerza tanto los efectos físicos y morales del bombardeo atómico como las relaciones familiares y la maternidad, bases sólidas de un estupendo y frágil relato.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Mapa con los horarios definitivos de la Cremà 2026: cuándo se queman todas las hogueras en Alicante
- Torrevieja aplaza el espectáculo piromusical de entrada al verano previsto para hoy al quedarse sin tiempo para adjudicar el contrato
- Segundo año de apagón en la arena durante la noche de San Juan en Alicante: 'Nos hubiera gustado hacer una hoguera, es parte de la tradición
- Morante corta dos orejas pero se niega a compartir la Puerta Grande de la Plaza de Toros de Alicante con Talavante
- La decepcionante Palmera de Pibierzo arranca la Nit de la Cremà en Alicante
- Libertad para once detenidos en la Vega Baja por una red turca que traficaba con droga sintética mediante paquetería
- La suciedad inunda la playa de El Postiguet de Alicante tras la noche de San Juan
- De la grúa a patrullar: la Policía Local de Torrevieja aprovecha un vehículo que nadie reclamaba en el depósito para realizar labores de seguridad del tráfico