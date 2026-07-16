Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Apagones AlicantePlantón Les NausMujer herida vaquillaAguas fecales MorairaPerros RenfeEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Estreno de cine

'Omaha', una mirada serena pero demoledora a los estragos de la pobreza

El director Cole Webley se centra en los detalles y atmósferas de una tierra inclemente para mostrar la agonía de la quiebra económica

Fotograma de 'Omaha'

Fotograma de 'Omaha'

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Nando Salvà

'OMAHA'

Director: Cole Webley

Reparto: John Magaro, Molly Belle Wright, Wyatt Solis, Talia Balsam

Año: 2025

Estreno: 17 de julio de 2026

Puntuación: ★★★★

Detrás de cada estadística sobre los índices de pobreza hay historias como la que cuenta esta película deprimente y cautivadora. Un hombre roto por la muerte de su esposa, desesperado por su situación, mete a sus dos niños y al perro en un coche prácticamente con lo puesto y deja el hogar para nunca volver; y en el viaje trata de nutrir a los críos con recuerdos amables mientras toma decisiones que ellos no entienden, e intenta con poco éxito esconderles la evidencia de que algo traumático está a punto de pasar.

El director Cole Webley se toma su tiempo para ir aumentando el voltaje emocional del relato mientras lo acerca a una conclusión que es previsible —porque es inevitable— pero aun así duele mucho. Entretanto, se ocupa menos de plantear sucesos narrativos de relieve que de observar detalles solo en apariencia pequeños, capturar las texturas y atmósferas de una tierra inclemente, y cazar en primer plano silencios que delatan desconcierto y mucho miedo. Aunque su búsqueda del lirismo por momentos se percibe algo formularia, desdeña otras afectaciones como el exceso dramático y el miserabilismo —de hecho, incluso se permite sugerir un tenue atisbo de esperanza—, y hasta prácticamente el final evita hacer sociología. Prefiere dejar constancia, de forma tan concisa y contenida como rotunda, de la vergüenza, el arrepentimiento, los dilemas extremos y la agonía que la quiebra económica provoca.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El TSJ confirma las multas de Costas contra los vecinos que protegen con piedras las casas de playa de Babilonia en Guardamar
  2. La concejala de Cultura borra la fecha del hallazgo de la Venus de Alicante tras la revelación de los operarios
  3. Hosteleros y comerciantes respaldan a la Policía Local tras la trifulca entre agentes y manteros en Torrevieja
  4. La playa de San Juan en Alicante, una guardería para 40 rayas látigo
  5. Salvar al padre Juan: Relleu se moviliza contra el traslado de su cura, el refugiado de Ruanda que quería ser soldado
  6. Dos accidentes provocan retenciones kilométricas en la A-70 en Sant Joan d'Alacant y en la A-31 a su paso por Petrer
  7. El Campello suspende el castillo de fuegos en las fiestas del Carmen y lanza un aviso sobre la asistencia a la misa
  8. El vicesecretario de Alicante declara que pidió eliminar los nombres de cargos del informe sobre Les Naus “por discreción”

Una plaga de mosquitos dispara las picaduras y las quejas en las playas de Santa Pola

Una plaga de mosquitos dispara las picaduras y las quejas en las playas de Santa Pola

Polémica en San Miguel de Salinas por un espectáculo Monster Truck autorizado por el Ayuntamiento en suelo protegido

Polémica en San Miguel de Salinas por un espectáculo Monster Truck autorizado por el Ayuntamiento en suelo protegido

Un Oriol más hernandiano que nunca conquista a Orihuela en el Día del Pájaro

Un Oriol más hernandiano que nunca conquista a Orihuela en el Día del Pájaro

Así se ha vivido el Día del Pájaro en Orihuela

La rotura de vallas en Miriam Blasco compromete la seguridad al paso del TRAM

La rotura de vallas en Miriam Blasco compromete la seguridad al paso del TRAM

La Generalitat advierte que la actividad del show de Monster Cars es incompatible que la normativa ambiental en San Miguel

Un estudio del CEU de Elche revela que más de la mitad de los docentes respalda el uso de móviles en el aula pero con supervisión

Un estudio del CEU de Elche revela que más de la mitad de los docentes respalda el uso de móviles en el aula pero con supervisión

Paquetes veterinarios en Elche desde 20 euros para vacunar contra la rabia

Paquetes veterinarios en Elche desde 20 euros para vacunar contra la rabia
Tracking Pixel Contents