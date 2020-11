Cuando dices “Alicante” la mente se llena de color, el corazón de luz y el alma de mar. Alicante es la capital de esta Costa Blanca en la que han dejado su huella cientos de historias y culturas; es en el Monte Benacantil donde el Castillo Santa Bárbara todo lo vigila desde su altura; es ciudad donde la vida bulle de fuego y alegría y es campo de huertos y huertas exuberantes como el Edén. Y Alicante es sabor. Sabor a sal de mar y miel de tierra. Porque Alicante es sabor mediterráneo.

Sí. Alicante es muchas cosas, casi todas las cosas. Y su gastronomía luce con luz propia y original, como un faro que atrae a foráneos y enorgullece a vernáculos. Porque Alicante ha sabido mezclar a lo largo de los siglos lo mejor que el Mediterráneo le da con lo mejor que la Tierra le ofrece. Y si ya se te está haciendo la boca agua sólo con decir Alicante, comenzamos:

Arroz de múltiples formas

¿Qué alicantino no ama el arroz? ¿Qué visitante no llega pensando en el arroz? En Alicante comerás el arroz de múltiples formas, heredadas de la imaginación de nuestros antepasados y perfeccionadas con la magia de nuestros chefs. Unos serán de playa y mar. Otros de campo y montaña: arroz a banda, arroz alicantino, arroz caldoso, arroz negro, arroz con conejo y caracoles, caldero… Y recuerda: En Alicante no es paella. Es arroz.

Pero aunque repetirías todos los días arroz, no te quedes ahí. Sigue explorando la infinita oferta gastronómica de Alicante, toda ella condimentada y marinada con las mejores materias primas del mundo.

Pescado y marisco de Alicante

Los pescados y mariscos son traídos diariamente por los pescadores de la misma bahía alicantina, tan frescos y sabrosos que con cada bocado creerás estar en el mar. Pruébalos según las recetas más tradicionales o las más vanguardistas, da igual. Pruébalos en parrilladas o en caldos y fumets, da igual. Incluso en salazón, esa técnica de conservación que heredamos de nuestros antepasados íberos, griegos y romanos. Sí, da igual como lo pruebes. El pescado y el marisco de Alicante te seducirán desde el primer momento en que sientas su aroma a sal.

Y los pucheros, los gazpachos, las olletas y todos sus exquisitos platos de verdura y carne de la millor terreta del món. Y las típicas cocas alicantinas. Y los dulces y los turrones… Muchos libros harían falta para hablar de toda la cocina alicantina.

La millor terreta del món

Y todo, todo, maridado con nuestros vinos con Denominación de Origen Alicante. Porque Alicante tiene un vino para cada comida y cena. Un vino para cada ocasión.

Esto es Alicante con todo su sabor. Por eso, desde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (APEHA) y desde la Concejalía de Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de Alicante queremos invitarte a probarlo. ¡Ah! Y entre la comida y la cena date una plácida vuelta de tardeo por nuestros bares de copas y tapas y relájate en nuestras terrazas envueltas de vida y brisa marina.