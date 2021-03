Mi corta pero intensa estancia en Escocia me sirvió para aprender algo de los misterios de la elaboración del wisky y entender el carácter rebelde de sus habitantes, sin duda fruto de la secular opresión inglesa. La belleza salvaje de esa tierra y el carácter indómito de sus gentes generaba en mí una secreta solidaridad con ellos y también, he de decir, una romántica admiración poética. Recientemente he visto la magnífica serie televisiva «Outlander» que, capítulo tras capítulo, me ha hecho rememorar los libros de historia y novelas románticas que leí antaño buscando ingenuamente la verdad sobre las reinas católicas, los clanes, las sangrientas batallas y la frustrada independencia nacional de Escocia.

Una de mis primeras lecturas fue un libro titulado «Mary of Lorraine» (1865). Su autor fue James Grant (Edimburgo 1822-Londres 1887), un patriota escocés descendiente de Sir Walter Scott. Grant había servido en España como alférez en 1840. A lo largo de su vida publicó medio centenar de novelas muy populares en su tiempo llenas de aventuras vividas en la milicia española y francesa. A pesar de morir sin un céntimo, su títulos como «El romance de la guerra» o «Los mosqueteros escoceses» se vendieron por miles y fueron publicados en ediciones baratas con vistosas cubiertas a color.

Mary of Lorraine se desarrolla en un castillo cerca de Inverness y está nutrida de caballeros inspiradores de Braveheart, traidores vendidos al oro inglés y amoríos -un punto folletinescos- en torno a la vida y muerte por envenenamiento de María de Lorena, esposa del Rey Jacobo V y madre de María Estuardo.

«La cena, un ágape que se prolongó hasta las seis de la mañana de 1547, había terminado en Preston Hall. La larga mesa negra de roble había sido limpiada de todas las tablas de trinchar, bandejas de plata, platos de loza de Delft, escudillas de estaño y madera; pero una abundante provisión de vino de Alicante, Burdeos, Canarias, cerveza y wisky llenaban las grandes botas de cuero forradas de peltre de dos pintas cada una. Vasos de plata para los señores y de madera para los sirvientes». «La borrachera que se sucedió entonces fue una especie de cónclave político, una reunión de conspiradores...».