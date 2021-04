La paella es un plato al que le crecen las versiones. Una nueva receta salta a la palestra bautizada como 'paella Pedroche'. Se trata de la última invención del chef Dabiz Muñoz, que ya provocó recientemente polémica con su paella "japonesa".

"Paella Pedroche... Con caldo de pollo asado, sepia, mejillones en escabeche de lemongrass y pollo a la brasa Jamaicana, De la famosa serie Paellas DiverXO". Así es como presenta en sus redes su nuevo plato Dabiz Muñoz. Un anuncio que ha levantado ampollas en las redes sociales.

Tras la publicación del chef de esta nueva versión de la paella, su novia, la televisiva Cristina Pedroche hacía lo propio compartiendo en su perfil de Instagram esta publicación, lo que le dio más difusión y propició numerosos comentarios, muchos de ellos criticando el invento culinario.

"Sobran esos muslos a la brasa!!!!", "Mare meua!!! Aixó no és paella, un poc de respecte a la paella" "Arrós con cosas Pedroche. Respeto a la paella gracias!!!!" o "A eso no se le puede llamar paella. Qué pinta ahí el pollo a la barbacoa" fueron algunas de las opiniones de los seguidores de Cristina Pedroche, pero no todas son críticas: "Estará muy buena, pero no es paella".