Voraz y con alta tasa de fecundidad y supervivencia, el cangrejo azul americano es una especie exótica invasora que se ha expandido por todo el Mediterráneo. Desde que en el año 2012 apareciera en el Delta del Ebro, este cangrejo originario del Atlántico americano ha invadido toda la Comunidad Valenciana por mar, ríos y humedales. Apenas tiene depredadores. Sólo algunos ejemplares de pescado bien dotados de dentadura, como el dentón, les pueden hacer frente.

Ha llegado a ser detectado hasta en el Barranco de las Ovejas de Alicante, pero donde más se da es en Santa Pola y en Guardamar, en la desembocadura del río Segura. Al parecer, el cangrejo llegó hasta Alicante como lastre en algún mercante que previamente había navegado por Estados Unidos, Méjico y Cuba. Los barcos para estabilizarse cargan agua que luego sueltan para limpiar y reponer. Ahí estaría el origen, según las investigaciones, de la aparición de este cangrejo comestible en nuestros hábitats acuáticos.

Apreciados por los consumidores por su carne tierna y dulce, estos crustáceos de diez patas y gran presencia física se encuentran entre las criaturas más profusamente capturadas del planeta. Su nombre científico, callinectes sapidus, significa «nadador bello y sabroso». Popularmente se le ha bautizado como el "bogavante azul".

Recetas para cocinar cangrejo azul

Destacados cocineros y aficionados dan consejos sobre cómo cocinar este crustáceo y ofrecen recetas a los lectores. Andreu Genestra apunta que es un animal bastante agresivo y recomienda consumirlo lo más fresco posible. Margalida Coll da fe de ello: «Una vez cocinaba uno y me cogió la palma de la mano. Su pinza tiene tanta fuerza que me hizo una herida». Coll también recomienda consumir hembras ya que siempre son más sabrosas que los machos.

Por su parte, Miquel Gelabert aconseja ponerlos entre 15-20 minutos en el congelador para poderlos cortar sin peligro. Recomienda limpiarlos bien con agua, especialmente los laterales inferiores que es donde se acumula más suciedad. Pep Socies insiste en ello ya que si no se limpia bien puede amargar la receta: «Mirad bien, que no quede ninguna parte verdosa», advierte. También aconseja conseguir el punto de cocción justo para que la carne no pierda consistencia.

Antes de pasar a las recetas, es recomendable que veas este vídeo tutorial de menos de 2 minutos donde se muestra cómo limpiar el cangrejo azul:

Receta de arroz meloso con cangrejo azul

Desde el canal de Youtube "Un rato en mi cocina" proponen cocinar un arroz meloso con el cangrejo azul. Aquí tienes los ingredientes necesarios y la videorreceta:

2 Cangrejos azules 200 gr de arroz redondo Caldo de marisco Media cebolla ¼ pimiento rojo ¼ pimiento verde 2 Cucharadas de salmorreta Sal Aceite Colorante

Receta de fideuá con cangrejo azul

Y del arroz a la fideuá, con el mismo ingrediente estelar. Laura, del canal de Youtube "Tutoriales de caza y pesca", nos explica cómo hacerlo en esta videorreceta:

Receta de cangrejo azul con rebozuelos y albaricoques

El cocinero Andreu Genestra está volcado en el restaurante Aromata de Palma, desde donde envía una suculenta receta con producto local como los picornells (rebozuelos), los albaricoques de Porreres y el ‘pebre bord’ Tap de Quartí (pimentón de Mallorca).

Para 4 personas 1,5 kg de cangrejo azul vivo 30 gramos de ajo picado 150 gramos de cebolla picada 125 gramos de puerro picado 50 gramos de pimiento rojo picado 45 gramos de albaricoque troceado 200 gramos de picornells (rebozuelos) 35 gramos de perejil 40 gramos de harina de garbanzos 1 litro de aceite de oliva de 0,4º 1 litro de caldo de pollo 250 ml de leche de almendra Tap de Quartí Pebre de cirereta Sal, laurel y pimienta blanca



Limpiamos los cangrejos. Ponemos a hervir abundante agua con sal (si es agua del mar, mejor) y los escaldaremos durante 30 segundos para seguidamente enfriarlos con hielo Los troceamos, quitando la parte central y el caparazón de encima Pasamos por harina de garbanzos las patas y las freímos durante dos minutos. Las retiramos y las reservamos. Retiramos el aceite sobrante y en la misma olla, sin limpiarla, sofreímos el ajo, la cebolla, el puerro y el pimiento rojo hasta que la verdura sude. Añadimos el albaricoque y los picornells. Agregamos las especias y el caldo de pollo y, cuando esté hirviendo, le añadimos la leche de almendra y el perejil. Rectificamos de sal y pimienta blanca y lo dejamos todo, excepto el cangrejo, durante 10 minutos a fuego lento. Pasado este tiempo, los introducimos y los dejamos cocer durante 5 minutos más a fuego lento. Mejor si se deja reposar 24 horas.

Receta de Chilli crab de cangrejo azul

La chef Margalida Coll aprendió esta receta en su viaje al país asiático de Singapur y la ha adaptado a los ingredientes habituales en España; una elaboración que ha servido en el restaurante La Barra de Miceli (Inca).

Para 4 personas 1,5 kg de cangrejo azul 4 ajos 1 paquete de chalotas 100 gramos de jengibre fresco Medio ‘pebre de cirereta’ grande 250 gramos de salsa de tomates 1/2 litro de caldo de pescado 3 cucharadas de mermelada de ‘pebre de cirereta’ o salsa ‘sweet chilly’ 3 huevos Hojas de cilantro Lima Sal Pimienta Aceite de oliva

Trituramos en un robot de cocina los ajos pelados, las chalotas peladas, el jengibre pelado y cortado y el pebre de cirereta sin semilla hasta que quede una pasta fina. Sofreímos en un wok o una sartén grande la pasta que hemos preparado con un poco de aceite. Se tiene que ir removiendo para que no se pegue. Condimentamos con sal y pimienta. Por otra parte, cortamos los cangrejos en cuatro trozos. Para que la salsa tenga el sabor de la carne del cangrejo, recomiendo pegar un golpe -con la parte de atrás del cuchillo- a las pinzas y a las patas más gruesas. Añadimos en el wok la salsa de tomate cuando la pasta esté bien sofrita y lo dejamos cocer un par de minutos más. Agregamos el cangrejo azul y condimentamos con un poco de sal y pimienta. Salteamos todo el conjunto y lo bañamos con caldo de pescado. Lo dejamos cocer hasta que el cangrejo esté cocido. Le ponemos la mermelada de pebre de cirereta y rectificamos de condimentos. Para finalizar, bajamos un poco la potencia del fuego, batimos los huevos y los añadimos a la salsa (esto haré que ligue), pero es importante que no cueza mucho porque lo que queremos es que nos quede una salsa cremosa y no con el huevo excesivamente cuajado. Servimos con lima exprimida y hojas de cilantro. Siempre que podemos, las servimos con wontón frito, que son unos pastelitos que se hacen al vapor y que posteriormente se fríen; son la mejor guarnición para comer con chilly crab.

Receta de cangrejo azul con puerro

Pep Socies presenta una receta con cangrejo azul con la que chuparse los dedos. El puerro y el picante, tan típicos de su tierra (sa Pobla), junto con el jengibre, son una excelente sinfonía de sabores en este plato.

Para 4 personas 8 cangrejos medianos 50 gramos de jengibre fresco 1 tomate de ramellet 2 manojos de puerros 3 ‘pebres Bec de Gorrió’ (picantes) 500 cc de fumet de pescado 75 cc de leche de coco 7 dientes de ajo 1 vaso de coñac Hinojo Sal Laurel

Ponemos los cangrejos en una olla con laurel, sal, un par de dientes de ajo y un vaso de coñac durante 10 minutos de cocción con el recipiente tapado. Ponemos los cangrejos en un bol con agua bien fría y salada para cortarles la cocción. Quitamos el caparazón de encima y todas las vísceras y, también, las partes blandas. Limpiamos si nos queda verdosa la parte interior ya que es amargante. Tan solo aprovecharemos las patas y la carne del cangrejo blanca y firme. Cortamos el cangrejo por la mitad y lo reservamos. Por otra parte, picamos 5 dientes de ajo, tres pebres de Bec de Gorrió y 50 gramos de jengibre fresco. Lo ponemos todo a la vez en una greixonera (cazuela de barro) con aceite de oliva y lo sofreímos. Le añadimos los puerros cortados bien pequeños y un tomate de ramellet rallado. Después de cocer 5 minutos, añadimos el fumet de pescado y los trozos de cangrejo (carne y patas). Lo dejamos cocer a fuego lento durante 10 minutos. En los dos últimos minutos de cocción, ponemos un poco de hinojo picado y la leche de coco

Receta de cangrejo azul con burballes de Porreres melosas y sepia

La burballa es un tipo de pasta artesanal que se elabora en el pueblo de Porreres, Mallorca. Existen dos tipos de burballes, la arrisada (rizada) y la llisa (lisa). Similares a los tallarines pero más finas y más anchas, están elaboradas a base de semolina de trigo y agua (no llevan huevo). El cocinero Miquel Gelabert elabora una receta de cangrejo azul con ellas y sepia.

Para 4 personas 6 cangrejos azules 1 sepia limpia, troceada, de la que tendremos reservada el bazo 1 pimiento rojo cortado en cuadraditos pequeños 1 cebolla picada 2 tomates de ramellet rallados Medio manojo de perejil cortado pequeño 1 manojo de cebolla tierna cortado pequeño 4 ajos picados dentro del murter con un poco de perejil 1 litro de caldo de pescado Una cucharadita de café de ñora triturada Una cucharadita de café de Tap de Quartí Aceite de oliva DO Mallorca Sal y pimienta 1 paquete de ½ kg de burballa rissada de Porreres

Para los cangrejos:

Limpiamos bien con agua los cangrejos. Después, les arrancamos las patas y las pinzas, y las reservamos. Damos un golpe a las pinzas para facilitar su consumo. Retiramos la parte inferior triangular del cangrejo, abrimos el caparazón y cortamos la parte frontal del cangrejo (donde están la boca y los ojos, que se puede tirar). Reservamos el contenido que queda dentro del caparazón para hacer el sofrito y cortamos el cuerpo en 4 partes.

Para el sofrito:

Sofreímos los cangrejos en una sartén con un poco de aceite, sal y pimienta. Los reservamos. Sofreímos la sepia, y una vez esté cocinada, le pondremos la cebolla y le daremos unas vueltas unos 3-4 minutos. Añadiremos la cebolla tierna, el tomate, el bazo de la sepia, y después el perejil, la ñora, el contenido del caparazón y el Tap de Quartí. Por otro lado, tendremos el caldo de pescado caliente. En la sartén del sofrito, añadiremos las burballes y pondremos una parte del caldo, poco a poco, para que se vaya cocinando. Le añadiremos el cangrejo reservado para que se cocine con las burballes, y el ajo picado con perejil. Para finalizar, continuamos añadiendo el caldo para que se acabe de cocinar la pasta. Esta operación dura unos 6 minutos. Tiene que quedar una pasta melosa y no muy cocida.

Receta con cangrejo azul para principiantes

Si tienes poco nivel en la cocina, aquí un youtuber nos muestra en un vídeo cómo cocinar cangrejo azul de forma muy sencilla:

¿Qué te parecen estas recetas con cangrejo azul? Si te has quedado con hambre de más, piensa que puedes incorporar este preciado manjar en una ensalada, comerlo simplemente al vapor o incluso hacer una crema con él. Es tan versátil como cualquier otro marisco. ¿Te animas?