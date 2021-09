2 cocineros, 2 sumilleres y 1 pastelero participan hoy a las 11:30 horas en la mesa redonda «Alicantinos por el mundo», en el escenario Gastronomía y Futuro del Pabellón 1, para contar su experiencia fuera de la Comunidad Valenciana.

Ignacio Martínez, Alberto Durá, Carlos Cuenca, Rubén Pérez Jiménez y Nacho Domenech han nacido en la provincia de Alicante, pero han estado trabajando en diferentes proyectos que les han llevado a vivir en diferentes lugares del mundo. De esta forma, van a contar cómo es triunfar fuera de «casa», cómo ha sido su trayectoria para llegar hasta dónde están y cómo ven Alicante desde lejos.

Asimismo, también van a charlar con Ignacio Martínez García, que ahora es chef ejecutivo del hotel Canopy by Hilton que acaba de abrir este mes de septiembre en Madrid, pero ha trabajado durante 12 años en el Grupo Barceló, lo que le ha llevado a vivir en lugares como Asturias, Baleares o Italia. También es docente en EAE Business School y este 2021 ha sido seleccionado para el proyecto Next Generation Chefs.

También va a estar presente en la mesa redonda Alberto Durá, que ha sido jefe de cocina del restaurante Angle del televisivo Jordi Cruz (Barcelona, 2 estrellas Michelin y 2 Soles Repsol) y ahora acaba de aterrizar en Altea para coger las riendas del restaurante del Club Náutico Marina Greenwich.

Y virtualmente van a contar con la presencia del sumiller Carlos Cuenca, que tras varios años en el restaurante italiano Orobianco (Calpe, 1 Estrella Michelin y 1 Sol Repsol) y ser elegido Promesa de la Sala Valenciana 2020, ahora es Sumiller en Azurmendi, en Larrabetzu, Vizcaya (restaurante número 14 del mundo en el ranking The World’s 50 Best Restaurants, con 3 estrellas Michelin y 3 Soles Repsol), con Rubén Pérez Jiménez, sumiller del restaurante Bros (Lecce, Italia, 1 estrella Michelin) y con Nacho Domenech, pastelero alicantino que está realizando un stage en el restaurante Noma de Copenhague (restaurante número 2 del mundo en el ranking The World’s 50 Best Restaurants, con 3 estrellas Michelin).

Más información en este enlace.