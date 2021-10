Movistar+ se adentra en la vida y la figura de Ferran Adrià 'Las huellas de elBulli', su nuevo documental original en el que recorre el legado personal del cocinero a través del día a día, con testimonios y encuentros con el equipo de elBulli y los participantes de elBulli1846, y que verá la luz el próximo jueves 7 de octubre, según recordó la plataforma de pago en la presentación virtual celebrada este pasado martes.

“Hay muchísimas huellas. Algunas son visibles pero muchas están ahí y quizás no reparamos en ellas. Con #LasHuellasDeElBulli tratamos de interpretar y comprender la envergadura que tienen” @joselarraza pic.twitter.com/YG4dtCdpt7 — Movistar+ (@MovistarPlus) 5 de octubre de 2021

"Es un buen momento para lanzar este documental porque la gente se olvida de todo. Es un documental fresquito, para que me entendáis, para aquellos que no estuvieron en elBulli, para que todos sepan lo que hicimos allí", aseguró Adriá, añadiendo que a finales de 2023 tendrá todos los proyectos en relación a elBulli1846 acabados: "Es importante la exposición museística de elBulli. A pesar de que vivimos con internet y en mundo online, que tú puedas tocar es algo vital. Es importante guardar el legado de elBulli. Si no hay algo físico costaría más conseguirlo. Hacía falta un espacio físico allí, en elBulli".

Para el creador y director José Larraza, "el aniversario del cierre del restaurante era un pretexto para hablar de la influencia de Ferran". "Ferran transformó el paradigma de la cocina. En el documental mostramos lo que supuso elBulli y lo que sigue suponiendo hoy día. Las huellas son tan diversas, han pasado tantos cocineros por elBulli… Queríamos mostrar las huellas más obvias, pero también esas otras en las que no hemos reparado tan fácilmente, que se encuentran en otras disciplinas y que mostramos en el documental".

"Nuestra intención era condensar el legado de elBulli; que la gente joven sepa de dónde surgen algunas de las técnicas y que conozcan los proyectos que vienen", ha comentado el director Iñigo Ruiz, destacando la participación de cocineros y artistas de otros ámbitos. "Ha sido un gusto y una suerte contar con todas estas voces. Teníamos claro que teníamos dos enfoques: las huellas gastronómicas y las que no lo son, de ahí que haya esa gran diversidad de personas hablando en el documental. Hay un legado más escondido en el mundo del arte, por ejemplo, o como cuando habla el ex entrenador del Granada. Gente que pasó por allí y que les influyó en su forma de ver el mundo".

Así es 'Las huellas de elBulli'

'Las huellas de elBulli', el nuevo documental original de Movistar+, recorre el legado personal de Ferran Adrià a través del día a día, con testimonios y encuentros con el equipo de elBulli y los participantes de elBulli1846, incluyendo momentos íntimos y cotidianos junto a su mujer Isabel. Veremos al cocinero universal de nuevo cocinando, en acción. También dejará patente no solo el legado gastronómico con los testimonios de compañeros como José Andrés o Juan Mari Arzak, sino también la impronta de su huella más allá de la cocina con las declaraciones de personas de otros ámbitos influenciadas por sus ideas en el mundo del diseño, el arte y la creatividad.

Seremos testigos de cómo aquellas técnicas que nacieron en la cala Montjoi se hacen populares en programas como 'Masterchef'. Ferran Adrià, el artífice de la transformación de la cocina en cultura pop, en hacer del cocinero una estrella del rock. O cómo será el futuro al frente de la fundación, con el museo, la bullipedia… Una retrospectiva apasionante que demuestra que estudiando la historia se forja un método creativo en el proceso de la innovación.