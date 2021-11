No hay un ingrediente más universal que el arroz, de eso no hay duda. Y no es para menos, ya que este cereal es muy versátil y socorrido. En el mundo existen recetas con arroz para todos los gustos y casi todas las culturas tienen su propia receta para disfrutar de este grano tan apreciado; desde la deliciosa paella a los arroces con marisco, pasando por el risotto o el arroz con curry, el arroz con costra o los fideos de arroz.

Pero hoy vamos a dedicar este cereal a un postre que seguro que conoces pero que no habías pensado que podría ser una receta sana, fácil y sencilla: el arroz con leche.

Es muy probable que el arroz con leche sea una de las recetas dulces más queridas en España. Todos recordamos esas sobremesas cuando éramos niños y nos ponían delante un buen arroz con leche. Además, no cabe duda de que es uno de los postres estrella de esos menús del día que tantas veces nos han librado de pasarnos horas en la cocina. Una de las recetas más antiguas que se conoce hasta ahora está recogida en el recetario publicado en 1607 por Domingo Hernández de Maceras, cocinero del Colegio Mayor de Oviedo de la Universidad de Salamanca, 'Libro del Arte de Cozina'.

Esta elaboración, prácticamente igual a la receta actual, se encuentra en el aparatado dedicado a los platos de vigilia: «de como se hace de hazer arroz con leche» (sic). Y aunque es muy probable que esta receta sea perfecta, hoy vamos explicaros cómo hacer arroz con leche de forma diferente para convertir este plato en una receta saludable, ligera y muy fácil de preparar. Toma nota de la receta de arroz con leche sano y ligero que ha compartido en Instagram la usuaria @kathiaholistica:

Receta de arroz con leche sano y ligero: ingredientes

Para elaborar esta receta para una persona necesitarás:

1/2 taza de arroz

1 taza de bebida vegetal (puedes usar leche de almendras, leche de soja o leche de avena)

Canela en polvo y en rama

Stevia

Esencia de vainilla

Clavo

Ralladura de limón

1 taza de leche de coco en lata para darle la textura perfecta

Receta de arroz con leche saludable: cómo prepararlo