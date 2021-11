Bizcocho de zanahoria al microondas en 10 minutos

Con el otoño llega la bajada de temperaturas y el mal tiempo. Así que toca buscar planes para hacer a resguardo de las lluvias y la bajada de temperaturas. Si te gusta la cocina y la repostería puede ser un buen momento para probar esas recetas que siempre has querido prepara pero no has tenido tiempo.

Y los pasteles, tartas o bizcochos suelen encajar perfectamente en las recetas de cocina que requieren tiempo de elaboración. Por eso, si te gusta la repostería pero no tienes tiempo para preparar recetas dulces, que llevan mucho tiempo e implican seguir infinidad de pasos, te traemos esta propuesta: las recetas microondas. Hay un instrumento que puede ser la solución a este problema, aunque tradicionalmente no haya sido visto como un elemento para cocinar: el microondas.

Mucha gente piensa que el microondas no pasa de ser una mera herramienta para calentar comida ya cocinada, pero nada más lejos de la realidad. Bien utilizado, un microondas puede realizar multitud de recetas de microondas en un tiempo muy breve, lo que lo convierte en una ayuda muy cómoda a la hora de cocinar. Aquí os dejamos una receta para preparar un jugoso bizcocho de zanahoria al microondas en tan solo 10 minutos.

Se trata de una receta sencilla, con la que incluso los que no suelen ser muy hábiles en los fogones podrán sorprender a todo el mundo.

Ingredientes para el bizcocho de zanahorias al microondas:

175 gramos de zanahoria

2 huevos

90 gramos de harina

150 gramos de azúcar

50 mililitros de aceite de oliva virgen extra

10 gramos de levadura química

Azúcar glass

40 gramos de nueces peladas

Preparación el bizcocho de zanahoria al microondas:

Introducimos en la picadora o trituradora las zanahorias, peladas, y el azúcar, y lo picamos todo. A continuación, añadimos los dos huevos y el aceite de oliva, y lo mezclamos todo bien. Por último, incorporamos a la mezcla la harina y la levadura y volvemos a mezclarlo todo, hasta que queda una mezcla con consistencia líquida, que tendremos que verter en un molde engrasado con mantequilla (un molde apto para ser introducido en el microondas). Tapamos el molde y ponemos el microondas a máxima potencia unos siete minutos. A continuación, lo sacamos, lo destapamos y dejamos reposar el bizcocho unos cinco minutos, antes de desmoldarlo. Para terminar, una vez frío le añadimos el azúcar glass espolvoreado y las nueces, que son un elemento opcional, y ya tenemos nuestro bizcocho, que estará suave y esponjoso.

Se trata de una receta sencillísima y que solo os robará 10 minutos de su tiempo. Con la que podréis sorprender a vuestros familiares y amigos. ¡A disfrutar!