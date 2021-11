Un otoño sin castañas asadas parece que no es un otoño. A todos nos encanta comprar esos cucuruchos repletos de castañas asadas cuando bajan las temperaturas y calentar nuestras manos con ellas. Incluso hay personas que las echan de menos cuando están en sus casas algunas frías tardes de domingo. Pero, para los que no lo sepan, existe una forma muy fácil de hacer castañas al horno en nuestro piso cuando no disponemos de un fuego o barbacoa. Toma nota porque hoy te vamos a contar cómo asar castañas en el horno.

Asar castañas en el horno, paso a paso

Lo más importante a la hora de asar castañas es elegirlas bien. Es decir, que sean grandes, pardas, brillantes, sin manchas ni cortes o agujeros. También es recomendable intentar que todas las castañas tengan el mismo tamaño, de esta forma ninguna se quedará cruda después de cocinarlas.

Ahora que ya tenemos claro cómo deben ser nuestras castañas vamos a explicar cómo asar castañas al horno:

Lava las castañas y sécalas bien. Para que las castañas no exploten en el horno hay que darles un corte profundo. Lo ideal es que el corte sea en cruz y que atraviese ambas pieles. Cuando cortemos nuestras castañas, aprovechamos para comprobar que su interior es blanco y no se observan gusanos ni otros bichos. Mientras tanto, precalentamos el horno a 200º durante más o menos 10 minutos. Colocamos las castañas en la bandeja del horno con el corte hacia arriba. Introducimos la bandeja en la parte más baja del horno con calor abajo y arriba a una temperatura de 200 grados durante 10 minutos. Si nuestras castañas son más grandes de lo normal o están muy secas el tiempo de cocción variará un poco. Pasado este tiempo debemos darle la vuelta a las castañas y volver a introducirlas en el horno durante otros 10 minutos.

Otra forma rápida de hacerlas es asar castañas en el microondas. Para prepararlas en este electrodoméstico debes tener en cuenta que la cantidad debe ser muy inferior que en el horno. El proceso previo es igual. Cuando tengamos nuestras castañas con su corte debemos introducirlas en un recipiente apto para microondas, taparlas y ponerlas a cocinar durante 3 minutos a máxima potencia.

