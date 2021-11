Se acerca el Día de Acción de Gracias y miles de personas en todo el mundo están preparando sus recetas y menús para esta tradición estadounidense. Y los españoles, que nunca decimos que no a una fiesta, no podíamos ser menos. Lo que mucha gente no sabe es que para preparar estos deliciosos platos típicos de Acción de Gracias hay un electrodoméstico que prácticamente todos tenemos en nuestra cocina y que puede ser nuestro mayor aliado: el microondas. Por eso, hoy en nuestra sección de recetas para microondas hemos decidido contaros cómo preparar de forma rápida y sencilla un bizcocho de calabaza al microondas, uno de los postres más tradicionales del Día de Acción de Gracias.

El microondas es un elemento muy socorrido para preparar diferentes platos que generalmente no tenemos en cuenta y puede sernos de gran ayuda. En torno a este electrodoméstico existen cientos de recetas de microondas para todo tipo de comidas, tartas, bizcochos y otros postres. Pero hoy nos centraremos en la receta de bizcocho de calabaza, un pastel sano y delicioso que es ideal para los niños.

Receta de bizcocho de calabaza: ingredientes

200 g. de calabaza asada o cocida

200 g. de azúcar

3 huevos grandes

70 g. de aceite de oliva

1 cucharadita de canela molida

¼ cucharadita de nuez moscada molida

200 g. de harina con levadura

Mantequilla para el molde

Opcional: 20 g. de nueces troceadas

Cocinar la calabaza en el microondas

Corta la calabaza en trozos y asegúrate de eliminar las pepitas y la piel. Coloca los trozos en un recipiente para microondas y tápalo con un film transparente. Introduce el recipiente en el microondas y cocina la calabaza a máxima potencia durante unos 10 minutos. Cuando esté blanda, escurre el líquido sobrante y machácala un poco con un tenedor.

Cómo preparar bizcocho de calabaza al microondas, paso a paso

El un bol de repostería mezcla todos los ingredientes en el siguiente orden: calabaza, azúcar, huevos, aceite, harina, canela y nuez moscada (opcional: añadir nueces) Remuévelo todo hasta conseguir una masa homogénea. Utiliza una batidora para terminar de mezclar los ingredientes hasta que no tenga grumos. Prepara un molde de silicona apto para microondas, úntalo con la mantequilla y vierte la masa en el molde. Introduce el molde en el microondas a máxima potencia durante unos 10 minutos. Pasado este tiempo, no abras la puerta. Debes dejar el bizcocho dentro durante unos 15 minutos para que termine de cocinarse con el vapor generado. Retira el molde del microondas y déjalo reposar hasta que se enfríe. Desmolda el bizcocho de calabaza y sírvelo al gusto.

