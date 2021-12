Si eres de los que tienen poco tiempo para cocinar o de los que prefiere prepararse algo rápido sin ensuciar la cocina, seguro que echas mano bastante a menudo del microondas. Es cierto que este electrodoméstico es un gran aliado en la alimentación actual y que existen miles de recetas de microondas que nos pueden salvar la vida para elaborar comidas rápidas, sencillas y sanas. Todos sabemos que hay ciertos materiales que no se deben introducir en el microondas como, por ejemplo, el metal (aunque en este artículo te explicamos por qué debes meter una cuchara en el microondas). Sin embargo, a veces no tenemos en cuenta que hay una serie de alimentos que no son aptos para el micro por sus características. Este es un listado de ingredientes y platos que no se deben cocinar en el microondas.