Daviz Muñoz está de dulce, y nunca mejor dicho. Después de ganar su última estrella Michelín el cocinero saltaba a la palestra recientemente por la subida del precio del menú en su restaurante DiverXO de Madrid. El aumento de 250 a 365 euros hacía que muchos pusieran el grito en el cielo a causa de esta subida de más de un 45% en el precio.

El cocinero sigue sorprendiéndonos, pero también en lo gastronómico, y hace unos días presentaba su nueva apuesta para estas navidades, los turrones (turronXO) y roscones (roXcón) de El GoXO, su local de comida a domicilio también en la capital de España.

Como no podía ser de otra forma, sus sabores y cómo no, su precio no han dejado indiferente a nadie, ya que si por algo se caracteriza la cocina de Muñoz es por ser diferente (a todos los niveles).

Sabores y precio del TurronXO

Los turrones de Daviz Muñoz pueden comprarse en El Corte Inglés y tienen un precio de 15 euros la tableta de 300 gramos. El objetivo del cocinero es que nuestras “navidades sean muy muy Goxas” y para ello lanza unos sabores muy diferentes de a lo que estamos acostumbrados.

Así, el chef madrileño lleva la alta cocina al producto tradicional y apuesta por el turrón de palomitas de maíz con cobertura de chocolate con maíz frito crujiente, relleno de praliné de maíz con fruta de la pasión y tajín.

Otro de los sabores es el de leche con cereales. Está elaborado con chocolate blanco relleno de praliné de nata con cereales crujientes, corazón de caramelo de limón y “un toque de atrevimiento”.

La tarta de queso de la Pedroche no podía faltar en esta selección, así que se convierte en turrón. Este dulce está elaborado con praliné de queso, base de galletas, mantequilla tostada y pimienta de Sichuan. Está creado en un formato original: son cuadraditos.

Por último, uno dedicado a los amantes del roscón de Reyes con cobertura de chocolate rubí, praliné de flor de azahar, caramelo guayaba y polvo mágico de nata y frambuesa.

RoXcones de Reyes: de cacao y violetas y moras

En cuanto a los roscones de Reyes, Muñoz también ha querido apostar por nuevos sabores. El primero es un RoXcón de cacao, chantilly salted caramel, tofee y migas de galleta, mientras que el segundo es un RoXcón abriochado, chantilly de moras-violetas, jengibre escarchado e hibiscus.

Estos roscones pesan un kilo y su precio es de 39 euros. También están a la venta en El Corte Inglés.