Para los días de frío y lluvia, en los que no apetece salir de casa, un plan perfecto es el de preparar un postre con el que chuparnos los dedos. Además, gracias al microondas, podemos hacerlo de manera sencilla y rápida, sin necesidad de encender el horno, incluso como una actividad lúdica para introducir en el mundo de la cocina a los más pequeños de la casa. Además, de ser fáciles y rápidas las recetas de microondas son el aliado perfecto para las personas que no tienen mucha mano en los fogones o si no dispones de mucho tiempo para ponerte a cocinar, por lo que pueden sacarte de algún apuro.