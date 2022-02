Si existe una receta tradicional ideal para los meses de frío esta es, sin lugar a dudas, el caldo gallego. Y es que en Galicia de frío saben un rato y tienen los mejores remedios caseros para combatirlo. El caldo gallego es un puchero que se cocina a fuego lento y su receta se compone a base de hortalizas y carne de cerdo. Como suele ocurrir con las recetas de cocina casera o los platos tradicionales, los ingredientes y la elaboración pueden sufrir variaciones en función de la mano que lo prepare ya que, como sabemos, cada maestrillo tiene su librillo. Pero disfrutar de un buen caldo gallego en los días de frío es muy sencillo, por eso hoy te traemos la receta de la abuela el caldo gallego.

Normalmente el caldo gallego tiene como ingrediente principal los grelos, una verdura con un sabor amargo muy peculiar que no es más que las hojas de los nabos antes de la floración. Pero esta verdura no siempre está en temporada y en ocasiones no es fácil conseguirla fuera de Galicia, por lo que debes saber que el caldo gallego también se puede preparar con repollo, berzas o nabizas.

Caldo gallego: ingredientes

1 kg de grelos

4 litros de agua

350 g de panceta salada

1 chorizo

50 g de unto

250 g de habas (poner a remojo el día anterior)

600 g de patatas

Sal

Caldo gallego: la receta de la abuela

Es importante poner a remojo las habas y la panceta salada la noche anterior en recipientes separados. El agua de la panceta debe cambiarse al menos una vez para que se desale correctamente. Ponemos el agua en una olla grande y añade las habas, la panceta, el chorizo y el unto para cocerlas a fuego lento durante más o menos una hora. Mientras tanto, lavamos los grelos, los partimos en trozos pequeños con las manos y desechamos los tallos más gruesos. Pelamos y cortamos las patatas en tacos menudos, las pinchamos un poco para que suelten el almidón y así espese mejor el caldo. Añadimos los grelos y las patatas a la olla, la tapamos y cocemos todo a fuego alto durante aproximadamente 20 minutos. Dejamos reposar el caldo gallego con la olla tapada durante 15 minutos. Servimos caliente y disfrutamos de nuestro caldo gallego tradicional.

Consejo para saborear el caldo gallego

Si le preguntas a cualquier abuela gallega te dirá que el buen caldo gana sabor al día siguiente de su preparación, ya que los ingredientes están más asentado y el caldo es más espeso. Además, debes saber que si lo guardas en la nevera, puede mantenerse perfectamente hasta cinco días sin estropearse.