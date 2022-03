Si hay un hombre que sabe de vinos es José Peñín. El crítico vinícola decano en la profesión y uno de los más importantes del ámbito español, fundador de la Guía Peñín de los Vinos de España, se une al equipo de Casa Gourmet para seleccionar activamente los mejores vinos que recibirán los socios de su Club cada mes y que también podrán adquirirse en la tienda online de productos gourmet de Prensa Ibérica, grupo al que pertenece INFORMACIÓN.

José Peñín no solo es el mejor crítico de vinos españoles según el último Ranking BWW (Best Wine Critics of the World)- sino uno de los mejores comunicadores vinícolas del mundo.

Para este mes de marzo Casa Gourmet presenta tres propuestas de la Denominación de Origen Toro. José Peñín recomienda Tritón 2019, la creación más pura de Jorge Ordóñez. Este es uno de los tempranillos más viejos de España, procedente de una de las pocas zonas de nuestro país que resistió a la filoxera de principios del siglo X.

Junto a Tritón 2019 elegido por José Peñin, la selección de marzo de Casa Gourmet incorpora otros dos vinos monovarietales, 100% Tinta de Toro: Finca Sobreño Selección Especial 2016, potente y muy elegante y Cyan Crianza 2014 del prestigioso Grupo Matarromera, sabroso, goloso y muy frutal. Las 6 botellas (2 de cada bodega) pueden adquirirse por 49 euros en la tienda online, siendo su precio real de 92 euros.

Toro, tierra de vinos milenarios

Los vinos de Toro tienen un aroma y sabor singular. La uva tinta de toro es autóctona de la zona de esta Denominación de Origen que se extiende por las tierras de Valladolid y Zamora.

Fue el vino de Toro el que se llevó Colón en su viaje a las Américas y, no sólo eso, la Denominación de Origen de Toro es la única en España que resistió completamente la plaga de filoxera a inicios del siglo 20.

En los siglos XIV, XV, y XVI los vinos de Toro fueron considerados como los mejores de España, siendo mencionados en la literatura de Cervantes, Góngora y muchos otros.

Tres propuestas 100% Tinta de Toro

Tritón 2019, “Selección José Peñín” está elaborado por Bodegas Vatan. Un tinto amplio y suave con gran capacidad de guarda, augura una mejora importante con el paso del tiempo en botella. No todos los vinos son aptos para la guarda.

Jorge Ordoñez su creador ha sabido revitalizar y modernizar los procesos de elaboración de vino en España poniendo en valor las viñas más antiguas o disminuyendo los rendimientos sin perder por ello el carácter de los vinos de su tierra.

Tritón 2019 es ideal para acompañar asados, carnes rojas asadas, carnes rojas con salsa, cochinillo asado, quesos curados y quesos de oveja. Es un vino amplio, suave en textura, y muy frutal.

Finca Sobreño Selección Especial 2016 es entre los vinos como un gran señor. Para su elaboración se utilizan viñedos con una antigüedad superior a los 35 años. Tiene mucho cuerpo pero es sedoso al mismo tiempo y en boca deja un final largo y duradero. Seduce su color cereza intenso con destellos púrpuras. Es perfecto para comer con carnes rojas o caza.

Cyan Crianza 2014 (Grupo Matarromera) es un tinto ecológico que provoca sensaciones potentes. Su uva proviene de un extenso terreno de vides (Valle de Valdefinjas), maduradas en un suelo austero y con un clima árido. Presume este viñedo de su alto porcentaje de cepas viejas, que son las más valiosas. Ideal para degustar con carne recién hecha a la piedra, quesos curados, foie o setas.

¿Cómo funciona el club de vinos?

En Casa Gourmet se puede adquirir esta selección de 6 botellas de vinos de Toro bien a través de la tienda online casagourmet.es o bien por teléfono: 965 989 299

Los lectores y lectoras también pueden darse de alta en el Club de Vinos, sin coste, y beneficiarse de todas sus ventajas: gastos de envío gratuitos en dicha selección y precios exclusivos con importantes descuentos. Y todo sin compromiso de compra, de manera que el socio o socia puede saltar la selección del mes que no le interese.

Casa Gourmet es una tienda online con selecciones de vino exclusivas y productos gastronómicos, cuyo lanzamiento en el mercado nacional ha tenido lugar el pasado mes de octubre de 2021.

Sobre José Peñín

José Peñín es el referente absoluto de la crítica del vino en este país por ser un pionero, empezó en este mundo en 1975, pero sobre todo por haber fundado en 1990 la Guía Peñín de los Vinos de España. Es, posiblemente, el escritor de vinos más prolífico de habla hispana (ha escrito 30 libros, además de unos 2.000 artículos en la materia) y uno de los periodistas y escritores más experimentados de nuestro país en materia vitivinícola, decano de la profesión y el más conocido a nivel internacional. Viajero infatigable, ha recorrido casi todos los viñedos del mundo. Es también conferenciante, consultor, catador de reconocido prestigio y miembro de diferentes jurados internacionales.

Pero José Peñín es mucho más que la Guía que lleva su nombre. Es una persona de naturaleza curiosa abierto a probar novedades procedentes de cualquier origen del viñedo global y dispuesto a opinar sobre todo asunto relacionado con el universo vinícola.