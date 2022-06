Reposicionar los vinos españoles de calidad y recuperar viejos viñedos de variedades autóctonas. Estos son los pilares de Bodegas Volver, un proyecto que nace en 2004 de la mano de Rafael Cañizares, enólogo de formación y viticultor por tradición familiar de mas de cuatro generaciones vinculadas a la viña y al vino.

Desde este punto, Cañizares ha conseguido que la prestigiosa crítica Jancis Robinson se haga eco de nuestra querida variedad de uva Monastrell, la cual alaga y posiciona al máximo por su potencia y resultado en los vinos de Volver.

Pero no solamente Robinson ha quedado enamorada de este producto alicantino, sino que la revista especializada Wine Spectator ha vuelto a puntuar el Tarima Hill de Bodegas Volver con 92 puntos, siendo el vino de Alicante mejor puntuado por la prestigiosa publicación desde el 2010.

Por otro lado, Decanter, uno de los concursos de vino más grandes e influyentes del mundo -donde se otorgan premios a partir de una cata a ciegas por parte de un jurado internacional y donde participan algunos Master of Wines and Master Sommeliers-, ha puntuado los vinos más conocidos de Volver con puntuaciones por encima de 90, llegando a los 94 de Triga 2018.

Todos estos resultados no son fruto de una racha de buen trabajo, sino que la constancia en mantener las fórmulas de hacer el vino «como toda la vida se ha hecho» juega a favor del gusto tanto del mercado, como de los expertos y publicaciones anteriormente citadas.

Rafael continúa traspasando el legado del conocimiento a las futuras generaciones, las cuales ya están pisando fuerte en la bodega: Sofía Cañizares (enóloga) -la cual ya tiene un vino y un cava con su nombre, diseñados, plantados y producidos personalmente-, y Adrián Cañizares, su hermano (responsable de marketing y comunicación), el cual organiza las estrategias de implantación de la marca en sus mercados, tanto nacionales como internacionales.

Hablamos con Rafael Cañizares sobre sus vinos más aclamados, así como sobre el presente y el futuro de la bodega alicantina.

Enhorabuena por el reconocimiento de sus vinos, Rafael. ¿Porqué cree que están funcionando tan bien en el mercado internacional?

Muchas gracias, estos resultados no son el fruto de un año bueno, dado que son recurrentes estas puntuaciones. Nuestros vinos funcionan tan bien en el mercado internacional por que los catadores internacionales no tienen los condicionantes de las Denominaciones de Origen que tenemos en España. Por lo tanto, miden los vinos exclusivamente por lo que son. Independientemente de que sean Riojas o Vinos de Alicante. Por ello, cuando nos medimos en catas ciegas los jurados quedan embriagados por nuestros vinos potentes y equilibrados.

Tarima Hill, de nuevo 92 puntos por Wine Spectator...

Así es. Nuestro vino más popular, el cual es más conocido que la propia bodega, sigue cautivando al jurado internacional. Ojo, no solo a Wine Spectator, sino también a Jancis Robinson, Decanter, etc... Creemos totalmente que Tarima Hill es un vino redondo, que representa el vino alicantino tradicional, pero con nuestra perspectiva de producción. Con un sabor sabroso en boca, equilibrado y con mucho cuerpo con un final largo.

¿Cómo ves el futuro de los Vinos de Alicante?

Creemos totalmente, tanto desde Bodegas Volver como desde la DO de Alicante, que nuestro vino tiene potencial para situarse a la altura de las denominaciones más prestigiosas del mundo, y pensamos que el trabajo de la última década ha sido fundamental en ello. Lo primero es continuar trabajando en la misma línea de calidad que llevamos -porque el producto es bueno-, para luego aunar nuestra potencia como DO para llegar a zonas de España donde nuestra DO, por tradición, no llega, como a mercados internacionales. Es más complicado implantarse en el mercado nacional que el internacional desde un punto de vista de tradición de consumo. Pero como digo, no hay nada que no se pueda conseguir con trabajo, esfuerzo y unión.

Cuéntanos cómo viene el relevo generacional en Bodegas Volver.

La verdad es que en ese aspecto me siento tranquilo, la siguiente generación ya está cogiendo las riendas del proyecto. Sofía sigue el crecimiento de la vid, cosecha personalmente y se está convirtiendo en una agricultora con todo el conocimiento técnico que le otorga ser enóloga. Y Adrián dirige todo el marketing y estrategia de la empresa, tanto nacional como internacionalmente... La suma de ellos dos nos aseguran buen vino y buena implantación, dos factores fundamentales hoy en día.

Todos estos ingredientes posicionan a Bodegas Volver en el mercado nacional e internacional como vinos de autor con una personalidad propia, logrando la fidelización de sus consumidores y consiguiendo el efecto llamada o «boca a boca», (nunca mejor dicho).

Desde su departamento de enoturismo nos invitan a conocer su forma de cuidar el viñedo y los procesos de elaboración, así como a probar sus vinos en primera persona.

Más sobre bodegas volver

Dirección: Carretera Pinoso a Fortuna, km. 1 (Pinoso, Alicante)

Teléfono: 966 185 624

Correo: info@bodegasvolver.com

Visitas | Enoturismo: 673 468 283 | enoturismo@bodegasvolver.com