Con la llegada del verano los platos fresquitos son los que más nos gustan. Optar por una ensalada siempre es una excelente opción y no por ello debemos renunciar a los ingredientes más sanos y saludables de la dieta mediterránea. Las legumbres y el pescado forman parte de la base de una alimentación sana que no debemos perder nunca y el verano no tiene que ser una excusa.

Por eso hoy te traemos una rica receta con dos alimentos básicos que puedes combinar a la perfección: los garbanzos y el bacalao. Hacer una rica ensalada con estos dos productos es fácil y le gustará a toda la familia. Además es una idea perfecta para intentar que los más pequeños de la casa prueben estos alimentos, si es que no les gustan. Tienes dos opciones a la hora de preparar esta rica ensalada: a la manera tradicional o de forma rápida. Si te decantas por la primera opción debes tener en cuenta que debes dejar a remojo los garbanzos la noche anterior para poder cocerlos luego de forma óptima. Lo mismo con el bacalao si no lo compras ya desalado. Deberás colocar los lomos en agua durante, por lo menos, medio día e ir cambiando el agua cada pocas horas para que se vayan desprendiendo de la sal. Pero si no tienes mucho tiempo para cocinar y prefieres tenerlo todo listo más rápido puedes optar por comprarlo ya todo preparado. Aquí van los ingredientes Ensalada de garbanzos veraniega al estilo griego Ingredientes de la ensalada de garbanzos y bacalao Un bote de garbanzos cocidos

Un lomo de bacalao desalado (unos 250 gramos)

Un bote pequeño de pimientos asados

Una cebolla pequeña

Un aguacate

Un huevo por cada comensal

Para la vinagreta: aceite, sal, pimienta negra y perejil Cómo preparar la ensalada de garbanzos y bacalao En primer lugar puedes poner a macerar el bacalao. Sólo tendrás que ponerlo en un bol y cubrir los lomos con aceite unos 20 minutos. A continuación escurre bien los garbanzos y acláralos. Si quieres suavizar su sabor puedes hervirlos un minuto en agua. Pica en trocitos los pimientos asados, la cebolla y la mitad de los huevos cocidos. La otra mitad puedes reservarlos para decorar, si quieres. Desmiga los lomos de bacalao y ponlo en la fuente. La vinagreta es super sencilla: mezcla el aceite, la sal, la pimienta negra y el perejil. Adereza con ella toda la ensalada, y listo para comer.