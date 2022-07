Es difícil encontrar a alguien a quien no le guste el pisto manchego. Es un plato muy sabroso y sano en el que, como no podía ser de otra forma, las verduras son las protagonistas. Son numerosas las recetas de pisto que hay en nuestro país, no sólo en Castilla La Mancha, y seguro que hay tantas versiones como abuelas pero lo que sí está claro es el común denominador de todas: los tomates y el pimiento. Aquí te vamos a contar una de ellas.