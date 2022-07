El calor se deja sentir en nuestro país y siempre estamos buscando la forma más adecuada de refrescarnos y calmar nuestra sed. El agua es sin duda la bebida más indicada para estos casos pero qué duda cabe que en muchas ocasiones nos apetece variar y si estamos en una fiesta, en una terracita o en un ambiente distendido buscamos otras opciones.

Una de las bebidas más populares en nuestro país es el mojito. Ahora con el calor este refresco, originario de Cuba, vuelve a las principales posiciones de las cartas de los bares, restaurantes y pubs ya que es de los más solicitados.

Este cóctel tiene múltiples versiones y cada uno lo prepara “a su manera”, pero lo cierto es que el mojito original lleva seis ingredientes: ron blanco, hierbabuena, lima fresca, azúcar, hielo y soda.

Este popular cóctel también tiene su versión sin alcohol. Si no te gusta el alcohol o por determinadas circunstancias no puedes tomarlo, no te preocupes, puedes disfrutar también de un rico mojito. A continuación repasamos los ingredientes y la forma original de preparar un mojito sin alcohol.

Ingredientes del mojito sin alcohol

Soda

Hielo

2 limas frescas

Hierbabuena

Azúcar

Cómo preparar un mojito sin alcohol

En primer lugar exprime una lima entera y reserva el jugo que obtengas de ella. La otra lima córtala a la mitad y la usarás para picarla junto a la hierbabuena.

En el fondo del vaso coloca la hierbabuena, el jugo de lima y los trozos de lima que has picado previamente. Añade una cucharada de azúcar y machaca toda la mezcla de forma suave con la ayuda de la “maja” de un mortero. Si te es más cómodo este paso puedes hacerlo directamente en un mortero y, a continuación, verter la mezcla en el fondo del vaso.

Cuando lo tengas bien machacado y los sabores estén bien mezclados es el momento de añadir el hielo picado y la soda. Remueve con suavidad. Queda la parte de la decoración. Puedes usar para “coronar” tu cóctel una rama de hierbabuena y/o una rodaja de lima.

Otros cócteles

