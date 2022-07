Si vas a casarte este año y aún no has reservado tu boda, la finca Mesón San Vicente te ofrece una promoción que no podrás rechazar: todo incluido por 80 euros. Si quieres un evento perfecto, donde prime la cocina de mercado, innovación gastronómica y materia prima de la mejor calidad, junto con un servicio impecable, en Mesón San Vicente lo encontrarás.

Con más de 50 años de experiencia y cocina propia, la finca se adapta a cualquier tipo de evento, ofreciendo todas las posibilidades para que el resultado, ya sea particular, corporativo o institucional, sea un éxito. El lugar cuenta con diferentes terrazas de gran belleza, vegetaciones muy cuidadas, salones privados de diferentes capacidades y un salón modulable con capacidad total para 800 comensales. Disfruta este verano de sus cenas al aire libre, en un ambiente inmejorable y con un servicio excelente. Disponen del menú Barbacoa y del menú Tapeo, ambos por 22€. Y para los más pequeños, el menú infantil por 8€. Mesón San Vicente Restaurante & Eventos Ctra. Castalla km. 13,200 San Vicente del Raspeig, Alicante Tlfn: 965 660 108 Abierto de jueves a domingo www.mesonsanvicente.com