Con la llegada del verano los platos fresquitos son los que más nos gustan. Optar por una ensalada siempre es una excelente opción y no por ello debemos renunciar a los ingredientes más sanos y saludables de la dieta mediterránea. Las legumbres y el pescado forman parte de la base de una alimentación sana que no debemos perder nunca y el verano no tiene que ser una excusa.