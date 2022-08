Es la lucha de muchas madres: conseguir que los niños coman verduras. Si ya los has intentado con purés y sopas de verduras y no ha dado resultado, hoy te proponemos una receta muy sencilla que seguro les gustará: calabacines rellenos de queso. Su apariencia gratinada es muy apetecible y seguro que los más peques de la casa no puedes resistirse a probar este plato. Vamos a contarte cómo prepararlo y la forma más atractiva de presentarlo.

Ingredientes para los calabacines rellenos de queso Para preparar esta receta necesitamos los siguientes ingredientes: 4 calabacines (de 200 g.)

Para el relleno:

1 cucharada de aceite de oliva

120 g. de cebolla finamente picada

1/2 diente de ajo machacado

150 g. de oveja curado

500 g. de carne picada mixta

una cucharadita de sal

una cucharadita de pimentón dulce

una cucharadita de pimienta

2 huevos

una cucharada de albahaca picada

1/2 cucharadita de tomillo seco

40 g. de queso rallado

40 g. de pan rallado

50 g. de mantequilla Como preparar los calabacines rellenos de queso La receta para preparar los calabacines rellenos de queso es muy sencilla. Te la contamos paso a paso. En primer lugar hay que limpiar bien los calabacines y partir cada uno en tres trozos. También puedes optar por partir los calabacines por la mitad de forma longitudinal. Meter en el horno a 180 grados durante 20 minutos, hasta que se cocinen totalmente y se queden blandos. Pasado este tiempo sacar del horno y dejar que se enfríen. Una vez templados, hay que sacar la pulpa con la ayuda de una cuchara y reservar. Tres ensaladas deliciosas para una comida ligera y saludable Por otro lado vamos a preparar el relleno. En una sartén sofreír la cebolla y al ajo. Mientras colocar en un bol el queso en dados, la carne picada, la cebolla y el ajo, los huevos y las especias. Mezclar todo bien y rellenar con la mezcla los calabacines. Volver a colocarlos en la bandeja del horno previamente forrada con papel vegetal. Por último, espolvorear por encima el queso y el pan rallado y poner un poquito de mantequilla. Meter en el horno a 220 grados y mantener durante 15 minutos, hasta que el relleno se cocine totalmente. Por último, activar el gratinador durante unos minutos hasta que el queso de arriba esté dorado y crujiente. Te puede interesar: Gastronomía Tres recetas de ensaladas originales y sencillas para comer sano este verano Gastronomía Ensalada de judías con atún, la forma más refrescante de tomar legumbres en verano Gastronomía Tres recetas con zanahorias para lucir un bronceado perfecto durante todo el verano Puedes presentar los calabacines rellenos acompañados de un poco de salsa de tomate. Seguro que se convertirá en uno de los platos preferidos de niños y mayores para este verano. Además es un plato muy completo ya que aúna huevos, carne, verdura y queso en una sola receta.