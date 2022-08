Si eres de los que tiene el congelador lleno de tuppers y comida congelada seguramente estás acostumbrado a descongelar estos alimentos con frecuencia. Sin embargo, quizá no lo estés haciendo de la forma más adecuada. Este simple hecho puede poner en riesgo tu salud, ya que algunos alimentos pueden estropearse si no se descongelan convenientemente. Vamos a explicarte cómo debes descongelar correctamente la comida para conservar intactas sus propiedades y no correr ningún riesgo.

¿Cómo descongelar los alimentos? Hay diferentes formas de descongelar los alimentos. La utilización de una u otra técnica depende principalmente de la prisa que tengas en tener listo el producto en cuestión. Entre las técnicas más rápidas están la función de descongelar del microondas o el tradicional baño maría. Sin embargo, la forma más natural y tradicional de descongelar los alimentos es dejarlos simplemente fuera del congelador. Aquí radica uno de los principales errores que cometemos al descongelar. Porque lo más habitual es dejar los alimentos sobre la encimera a temperatura ambiente para que se descongelen en el menor tiempo posible. Sin embargo, esta acción tan habitual puede poner en riesgo nuestra salud. La razón por la que no debes descongelar a temperatura ambiente La comida no debe descongelarse a temperatura ambiente ya que en ese proceso algunas de las bacterias que contienen los alimentos y que permanecen inactivas durante el tiempo de congelación, se multiplcan al descongelarse. Por esta razón, el riesgo de infecciones alimentarias se incrementa. La mejor forma de descongelar la comida Así las cosas, la mejor forma de descongelar los alimentos es dejarlos dentro de la nevera pero fuera del congelador. De esta forma la comida se va descongelando poco a poco en un proceso más lento que puede durar unas 12 horas. Así que si quieres disfrutar al máximo de la comida descongelada y reducir al máximo los riesgos planifica con tiempo tus comidas y deja la noche anterior los alimentos en la nevera para que por la mañana ya estén descongelados.