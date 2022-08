Es el momento de conocer restaurantes distintos y probar nuevos sabores. Disfrutar de la gastronomía es un placer y compartirlo con amigos y familia aún lo es más. La provincia de Alicante cuenta con infinidad de establecimientos en la costa, en el centro de la ciudad o en el interior, algunos están por descubrir y otros pueden convertirse en tu nuevo restaurante favorito, ¡para repetir! Especialidades de la casa que los convierten en únicos a cada uno, pero todos coinciden en ofrecer la máxima calidad en su servicio y la mejor materia prima.

A continuación te mostramos una guía para que este verano sepas a golpe de click dónde comer o cenar por Alicante y alrededores.

¿Aún no has probado la famosa «Cachapa» de Sabolé?

Los amantes de los platos exóticos y cargados de sabor han encontrado en Sabolé un nuevo descubrimiento, «La Cachapa», una suave torta elaborada con maíz tierno dulce y rellena con un queso artesanal típico de Venezuela llamado «queso de mano», un plato que con su combinación dulce y salada el restaurante venezolano está conquistando a los alicantinos.

Gran Bahía, un balcón al Mediterráneo para una cocina de raíces

Ubicado en Arenales del Sol, Gran Bahía funciona desde el año 2006 ofreciendo una rica gama de productos de temporada de la más alta calidad. Entre sus especialidades destaca el arroz con bogavante, el calamar de potera o la lubina a la espalda.

Elaboradas recetas con el auténtico sabor de la cocina italiana, así es Bigoli

La cocina italiana se reconoce por formar parte de la dieta mediterránea con platos ricos y muy saludables, y productos frescos cocinados al instante. Disfrutar de todo ello es posible en Bigoli, que trae la verdadera tradición italiana al centro de Alicante, donde vivirás una experiencia gastronómica única.

Mesón San Vicente: Disfruta de una comida exquisita en un entorno inmejorable

Si vas a casarte este año y aún no has reservado tu boda, la finca Mesón San Vicente te ofrece una promoción que no podrás rechazar: todo incluido por 80 euros. Si quieres un evento perfecto, donde prime la cocina de mercado, innovación gastronómica y materia prima de la mejor calidad, junto con un servicio impecable, en Mesón San Vicente lo encontrarás.

Eddy´s, la food truck con la mejor hamburguesa de ternera irlandesa

Eddy´s Street Food representa un concepto donde lo vintage y lo urbano se mezclan creando un ambiente único para disfrutar al aire libre del Street Food de gran calidad. Este establecimiento lo caracteriza su gran terraza-jardín y un pequeño salón. Decorada con objetos y mobiliario retro, esta terraza-jardín es el entorno perfecto donde conocer una forma distinta de hacer hostelería.

El templo de las cocas se llama Pont Sec y está en Dénia

Comer en Pont Sec significa realizar un viaje de sabores o descubrir nuevas sensaciones que encuentran su origen en los productos más tradicionales de la Marina, como son las cocas, los arroces... Se trata de aquellos que provienen de la huerta, del mar, de las montañas del interior, ellos son los verdaderos protagonistas.

La Sal Bistro, cocina de mercado con productos de temporada

La Sal Bistro, que se enmarca en un entorno incomparable, agradable y con vistas al mar, presenta una gastronomía mediterránea actualizada respetando la tradición.

Tu verano en La Milla, un paraíso entre dunas

La Milla representa todo lo que un verano puede darnos: terraza, sol, próximo al mar y con una amplia y variada carta. En el mismo paseo marítimo de la playa de los Arenales del Sol y en un entorno mágico, La Milla es un bonito chiringuito de madera en el que poder sentir el aire puro que llega limpio del mar, que sumado a la suave música de fondo y su relajado ambiente hace que tomarse una copa en su terraza sea un placer para los sentidos.

Esencia argentina en pleno Mediterráneo

La Matera Asador es un restaurante argentino con unas vistas privilegiadas al Mediterráneo. El lugar ideal para disfrutar de una experiencia gastronómica única e inolvidable, degustando carnes de calidad asadas al estilo tradicional argentino con unas magníficas vistas a la costa de Santa Pola.

La barra de Mesón El Granaíno, un lugar para compartir

En Elche hay lugares especiales que nos traen buenos recuerdos y donde siempre queremos volver. Espacios donde sentarse y disfrutar de la buena gastronomía, rodeado de familiares y amigos, que se convierten en tradición y forman parte de la cultura de los ilicitanos. Uno de esos lugares es la barra de Mesón El Granaíno.

