Si hay un plato conocido de la gastronomía inglesa este es el fish and chips o pescado con patatas fritas, como diríamos en España. Se trata de una receta muy popular, tanto entre nativos como turistas, e históricamente era muy consumida por la clase obrera a lo largo del siglo XIX por el desarrollo de la pesca en Reino Unido. Es decir, un plato de gente humilde.

Pero, aunque muchos han probado el fish and chips en algún local de take away o puesto callejero del centro de Londres, lo que pocos conocen del fish and chips es que esta receta sencilla y barata forma parte del menú del palacio de Buckingham. Más concretamente, es el plato principal del almuerzo de cada viernes de la reina Isabel II. Eso sí, en una versión más refinada y gourmet.

Los chefs más destacados, que han servido a la familia real británica a lo largo de los últimos años, cuentan que a la reina le encantaba la combinación tan inglesa del pescado con patatas fritas y era muy común que se sirviese a sus invitados de más alto nivel.

Así lo ha desvelado el cocinero personal de la reina Isabel II durante once años, Darren McGrady. El chef ha revelado la receta de fish and chips que preparaba a la reina y de la que han disfrutado también en Buckingham Palace la princesa Diana, los príncipes Harry y William y diferentes personalidades como presidentes y primeros ministros.

Te contamos cómo preparar una receta de fish and chips digna de una reina.

Así es la receta de fish and chips preferida de Isabel II

Receta gourmet de fish and chips: ingredientes para 2 raciones

2 filetes de bacalao

4 patatas medianas

100g de harina

2 huevos enteros

Pan rallado

4 yemas de huevo

100g de mantequilla, posteriormente derretida

Zumo de limón

Estragón

Sal y pimienta

Aceite vegetal para freír

El fish and chips de la reina Isabel II: receta en solo 10 pasos

Esta receta de fish and chips es de dificultad media y no tardarás más de 40 minutos en elaborarla. Además, debes saber que contiene unas 645 kcal. Estos son los pasos: