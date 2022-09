Si por algo se caracteriza Mercadona es por sacar productos nuevos de forma constante, siempre viendo qué es lo que demanda el mercado y qué piden sus clientes, no teniendo problemas en retirarlos si no funcionan.

Además, con el fin de minimizar los riesgos, lo que suelen hacer es poner a la venta estos productos solo en algunas tiendas, viendo así si tienen tirón entre el público para llevarlos a todos sus centros si triunfan.

Un nuevo café para llevar

En otros países está muy de moda ir a comprar un café e irse con él, algo que se está extendiendo en Mercadona, y de hecho lleva ya varios años ofreciendo unas cuantas variedades de café refrigerado.

A estos cafés se suma una novedad como el café con avena, una buena alternativa para aquellos que no quieren o no pueden beber leche de origen animal, así que ahora no tendrán problemas a la hora de comprar su bebida para llevar.

Por el momento no está en todas sus tiendas físicas, pero sí en su web, por lo que no habrá problemas si queremos probarlo, aunque en nuestra zona aún no se venda.

Más sano que los cafés de Starbucks

Este café con avena de Mercadona, de 250 ml, es mucho más económico que los de Starbucks (solo cuesta 0,90 euros) y bastante más sano, pues en comparación con los de la famosa multinacional su contenido en azúcares es mínimo.

Uno de estos vasos nos aporta alrededor de 125 calorías, las cuales no son nada comparados con los cafés con todo tipo de endulzantes, natas, chocolates que sirven en la cadena dedicada a esta bebida, de los que conviene estar alejado, pues no se pueden tomar a diario.

Mercadona nos ofrece un nuevo café refrigerado para llevar, esta vez con avena en lugar de leche. Por su forma y tamaño es ideal con el fin de beberlo en el coche, colocándolo en alguno de los posavasos, pues gracias a su tapa podemos llevarlo lleno y no se sale ni una gota, aunque pasemos por un lugar con baches.